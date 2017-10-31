馬英九被告發圖利大巨蛋案　檢方另案偵辦中

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北地檢署偵辦大巨蛋案，31日依圖利罪嫌起訴台北市前財政局長李述德。另當時的台北市長、前總統馬英九，也因被告發圖利遠雄，北檢今年8月曾首度以他字案被告傳訊馬英九。目前馬英九涉案部分仍在偵辦中。

大巨蛋案除馬英九部分仍在偵辦外，當年負責該案的甄審委員是否有放水、圖利，檢方近來也密集傳喚多名委員調查中。

《中時》報導，民間團體2015年5月15日，持台北市府廉政委員會公布的大巨蛋調查報告，向當時的特偵組及北檢告發馬英九、李述德涉圖利遠雄；檢方在本月初，首次寄發被告傳票給2人。

大巨蛋案可分成興建初期的土方工程、後期防火避難公安審查、及招標時營運權利金協議歸零等3部分。馬、李被控圖利的部分，則與大巨蛋營運權利金歸零，以及馬被控私下與趙藤雄會面，主導李述德與遠雄簽不平等條約有關。

《中時》報導指出，檢方調查，北市府及遠雄2004年9月曾有2次關鍵議約會議，但馬、趙被發現於兩次議約會議期間，私下於同月20日碰面協商。之後北市府態度大轉變，不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件，就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准。

檢方為釐清案情，今年8月16日首傳馬、李出庭，今10月31日起訴李述德。檢方不排除再次傳喚馬英九調查。

對此，《蘋果》報導引述前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯下午表示，馬英九從事公職以來，一向奉公守法、清廉自持，絕對禁得起司法檢驗。

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