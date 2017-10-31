台灣將給予太平洋六友邦　免簽待遇

(台灣英文新聞／ 鄧佩儒 馬紹爾報導）蔡英文總統南台平洋友邦參訪的第一站來到馬紹爾群島，且在台北時間今早（31）於馬國國會發表演說，宣布台灣將在近日給予包括馬紹爾在內的六個太平洋友邦免簽待遇。

今早出席國會會議的成員除了有馬國的內閣成員及參議員外，還有瓜加林環礁（Kwajalen Atell）的大酋長（Iroij），以及內閣成員夫人。據了解，夫人們只有在重大會議才會列席。

參與會議的嘉賓，男士胸前掛上傳統花飾，女士則是頭戴花圈，根據熟悉當地文化的人表示，這是馬國人在正式場合時才會配戴的裝飾。

國會會議開始前，牧師先帶領眾人禱告，接著唱詩班以宏亮的歌聲場合唱馬國國歌。蔡總統則是於馬國議長凱迪的的致詞結束後發表演說。

蔡總統首先表示，台灣和馬紹爾群島，有很多相似的地方。兩國皆位處在同一片海洋上，也都走過歷史的艱難，經過幾個世代的努力，才蛻變成今天民主自由的國家。

蔡總統提及馬國國會於去年通過了由艾福德參議員（Senator Maynard Alfred）提案的「強化台灣以及馬紹爾群島關係」的決議案，正是顯示馬國國會重視台馬之間邦交的具體行動。

蔡總統接著感謝馬國在「世界衛生大會」、「聯合國氣候變化綱要公約」，以及「國際民航組織」等重要的國際組織和公約上為台灣發聲。

蔡總統特別提到兩國間共通的南島文化，並指出我國立法院去年剛成立了「南島民族國會議員友好協會」，希望能以南島文化為媒介，持續加深彼此之間的交流與了解。

最後，蔡總統宣布，在不久的將來，台灣即將給予包括馬紹爾群島共和國在內，我國在六個太平洋友邦的國民，一致的免簽證待遇。

馬紹爾國會（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）​

馬紹爾外島瓜加林環礁大酋長（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）​

馬紹爾國會外（鄧佩儒 攝／台灣英文新聞）