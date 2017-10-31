富邦期貨「名師高手面對面講座」 後QE時期全球投資展望

後QE時期金融市場瞬息萬變，富邦期貨舉辦「名師高手面對面講座」，邀請富邦金控經濟研究中心首席經濟學家羅瑋博士，與投資人分享全球市場展望，掌握投資先機，獲得熱烈的迴響。羅瑋表示，當前的全球經濟情勢，各國經濟穩定成長、物價溫和增長，市場資金面可能造成市場劇烈波動之不確定因素暫時消失，2018年全球經濟展望及投資前景抱持較為正面的看法，在明年年中之前，全球股市仍有一波榮景，後續走勢則須視各國經濟表現及主要央行貨幣政策動向而定。

羅瑋表示，在金融海嘯時間，各國央行接連降息挽救經濟，先進國家卻陷入了流動性陷阱，低利率無法刺激消費者增加耐久財消費或提振企業投資意願，導致主要國家央行轉而藉由購買政府公債及機構債券，迫使保險公司與退休金管理機構將資金投入公司債、高收益債及股市，推升股市上揚，產生財富效果、降低悲觀情緒，帶動實體經濟的成長。

羅瑋指出，當歐美國家在推動寬鬆政策的時候，最大的受害者是新興市場，QE政策並未引發先進國家通貨膨脹，但資金湧入新興市場國家，使得匯率升值、原物料價格上漲、薪資成本上升，由於先進國家末端消費者市場的售價難以抬高，出口廠商必須自行吸收所有上漲成本，讓新興市場國家經濟成長反而放緩。觀察主要國家股價指數，MSCI World指數在近幾年不斷創高，但MSCI EM新興市場指數卻相對落後。當QE政策逆轉時，防範資金流失成為新興市場的當務之急。

美國財政部在美國宣布縮表計劃前已公布「金融監管修正計劃」，日後一些放鬆監管的項目只要監管單位通過就能付諸實行，不必經過國會的修法，監管的放寬將鼓勵銀行增加放款。羅瑋進一步指出，金融機構第一類資本的使用給予放寬，銀行增加釋放的資金甚至可能比FED收回的更多，所以市場對啟動縮表的反應比較有限。

針對後QE時期全球投資展望，需要關注四大焦點發展，首先要注意美國總統Trump於9月底公告的減稅方案是否可順利推動；其次，要注意全球主要央行的貨幣政策以及即將出爐的新任FED主席對金融監管政策的態度。最後，各國經濟基本面和地緣政治衝突也需要密切掌握。在投資佈局方面，羅瑋博士建議，股票市場可加碼新興亞洲、中東歐、中國、印度、巴西、美國科技及金融股；外匯市場則是歐元、澳幣和印度盧比可投資；債券市場看好新興債和美國高收益債；原物料市場則以銅為主。

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