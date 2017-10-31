實施伊斯蘭教法 印尼亞齊省已公開鞭刑超過五百人

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜綜合外電報導）人權觀察組織上週指出，自2015年10月開始，印尼亞齊省(Aceh) 已有超過500名因為同志身份受到鞭刑。

人權觀察指出，亞齊省(Aceh)是印尼唯一一個實施伊斯蘭教法的省份，自 2014年頒佈了更嚴格的伊斯蘭刑事法起，共有530人遭公開鞭刑。組織也指出，被判鞭刑的犯人通常所犯下的最都是「沒有受害者」的罪刑，包括沒有婚姻前提的親吻、性行為以及賭博等，也有商人因為賣酒而被施予鞭刑

過去亞齊省鞭刑只適用在偷情、賭博、喝酒，但在 2014年頒佈了更嚴格的規定，規範通姦、同志行為、婚前性行為都會受到伊斯蘭法庭的審判並處罰，在今年五月，兩名男性首度因同志身分公開鞭刑，儘管國際人權團體及政府皆要求印尼政府針對此案提出特赦，亞齊省仍堅持行刑，引起大量國際關注。

這兩名年齡分別是 20歲與 23歲的男性待在宿舍房間時，突然被一群私刑者闖入，並拍下他們半裸躺在床上的影片，遭警方留傳至社群媒體，並遭廣泛的轉載，兩人在被伊斯蘭法庭判處各 85下的鞭刑，並於亞齊省首都班達亞齊(Banda Aceh)清真寺前被公開行刑。

依據亞齊省現行法規，同志行為可能面臨一百下鞭刑以及十個月以上的有期徒刑。

人權觀察呼籲印尼總統佐科威(Jokowi) 維護印度遵循國際法律的義務，廢除歧視性的伊斯蘭教法規，並廢除此類野蠻的懲罰。