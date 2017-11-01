〈時評〉蔡總統出訪 深受美方信賴

蔡英文總統目前正出訪南太平洋的三個友邦國家，往返分別過境夏威夷和關島，對美台關係來說，這樣的安排別具意義，代表蔡英文總統截至目前為止的各項表現，深獲美方友人的信賴。

蔡總統這次出訪，顯然是經過精心的安排與設計，她特別選擇中共十九大之後，以及美國總統川普即將訪問中國、與對岸領導人習近平會晤之前，不僅如此，蔡總統去返都過境美國，甚至在夏威夷的飛機停留的加油時間，長達兩天，目的是充分讓蔡總統可以安排更多行程。

更進一步而言，美國政府不僅禮遇蔡總統，甚至史無前例的開放我國媒體公開採訪蔡總統當地活動，不像以前被要求低調，在美國境內的各項活動，媒體能採訪的內容受到諸多限制。

先就時間點來說，川普即將前往中國大陸，其中，除了洽談雙方經貿合作關係外，北韓議題也是焦點，外界更矚目是否會觸及到台灣問題，照常理推測，美國為了避免橫生枝節，應該會希望蔡總統出訪避開這個時間點，甚至是要求過境時要低調處理。

但美國卻一反常態，熱烈歡迎蔡總統過境，美國當然是經過百般思考，目的是想凸顯美台關係，美國政府甚至在川習會前，已先明確表達不會簽署傳言中的美中第四公報，還刻意在蔡總統出訪頭一天，宣布提名友台人士薛瑞福出任國防部亞太助理部長，都是要傳達美台關係穩固的強烈訊息，並不受到中國因素而影響。

重要的是，美方願意做出這樣的決定和布局，主要因素取決於對蔡總統的信賴，從蔡總統兩年前在競選總統期間訪美，甚至到上任後的前兩次出訪過境美國，一直和美國保持外交零意外的默契，因此，美國才會大膽讓蔡總統在此時過境美國。

蔡總統所要做的事，就是持續贏得美國對台灣的信賴，因為當美台關係愈穩固，中國對台灣所要考慮的事情就會愈多，這是美中台關係的動態均衡。

（作者李平華，資深媒體人）