〈時評〉台灣「食」不便宜

俗話說得好：民以食為天，管你／妳是位居要津收入豐厚或失業賦閒在家吃老本、管你／妳吃葷或吃素、管你／妳一天是吃幾餐，反正，正常人為了活下去，好歹都得吃東西才行。

這年頭，在家自行舉炊的不是沒有，但是，無可否認的，老是在外面用餐的「老外」，比例是頗為可觀的。撇開衛生、健康與否的問題不論，個人深深覺得，對低所得者而言，台灣的常民餐點「食」不便宜！

以10月24日至10月29日個人家族至日本大阪自由行為例：住的Swissotel附近，吃的店家一家緊接一家，牛丼飯290日圓（以下同），炸蝦（不小的兩隻）定食700左右，黑門市場炸雞翅5隻380（上面還撒了不少白芝麻），新世界的海景丼680（定食8一客台幣180元的豪華海景丼差堪比擬），凡此，口味、品質絕對不輸台灣，同樣餐點、相當份量，價格換算成台幣，幾乎跟台灣相近（甚至於比台灣還便宜些）。問題是，別忘了，這還只是講到「絕對價格」而已，如果再加入平均國民所得的因素予以考量（食事店家門口貼的徵人啟示，時薪日幣1000圓，約台幣270元，晚上10時後時薪1250日幣，還有交通補助費），同樣東西，台灣的「相對價格」就是日本的兩倍以上了！能不讓人興嘆，台灣吃的真不便宜！？

講更辛酸一點的：同樣當街友，在日本也似乎比在台灣好過一點！人家公共場所的水龍頭一開，至少就有安全衛生又免費的自來水可以解渴，台灣呢？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）ˉ