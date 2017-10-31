【更新】遠雄弊案偵結　趙藤雄遭求刑24年　兩子也遭背信等罪起訴

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北地檢署偵辦遠雄集團辦理都更、眷改、遠雄人壽掏空、大巨蛋及廉政官洩密等5大弊案，自今年7月1日陸續收押遠雄集團長趙藤雄、新北市議員周勝考及營建署前主任秘書洪嘉宏等人密集調查4個月後，今(31)日分別依《貪污治罪條例》行收賄、圖利罪、《證券交易法》背信等罪，起訴趙藤雄父子及北市前財政局長李述德等31人。

《蘋果》報導，其中趙藤雄在遠雄人壽財報不實部分被求刑10年、土城及新莊都更開發案部分另分別被求刑8年及6年，北市府前財政局長李述德因大巨蛋案被求刑10年。另有13人獲緩起訴，緩起訴金額共計4710萬。

報導指出，北檢痛批趙藤雄對所涉犯罪事實，都供稱下屬主導，將責任推給其他人，缺乏「主事者之擔當」，且犯後態度不佳；另外海山煤礦該區域內有斷層帶及地震帶分布，並有土石流危險潛勢溪經過，趙藤雄竟無視土城開發案所處土地環境容受力，賄賂都市計畫委員，並找來議員周勝考護航，不僅嚴重破壞遠雄集團之企業形象，間接損及眾多股東、員工利益，還腐蝕公務人員廉潔之不可收買性，加深國民對於重大公共工程政商舞弊的負面印象，因此分別對他求刑共24年。

北檢上午召開記者會，由襄閱主任檢察官周士榆（圖）說明案情。中央社

遠雄弊案中最受矚目的大巨蛋弊案，台北地檢署在4個月內傳喚了近300人次的證人、被告後，認為當時與遠雄議約的台北市財政局長李述德，違反《促進民間參與公共建設法》相關規定，今依《貪污治罪條例》圖利罪將他起訴。至於時任台北市長的馬英九是否涉及不法，將另案追查。

《蘋果》另一報導指出，台北地檢署偵辦遠雄集團弊案，查出遠雄企業團董事長趙藤雄涉從10年前開始以墊高顧問費等方式，掏空遠雄建設6億多元，甚至私吞大巨蛋等工程腳料481萬元，將錢藏在關係企業東源營造等公司，當成私人小金庫使用。

而趙藤雄的長子趙文嘉，接任遠雄建設董事長，和次子兼遠雄人壽總經理趙信清兩人，則涉嫌在財報上動手腳隱匿關係人交易。台北地檢署今依違反《證交法》特別背信罪、財報不實罪起訴趙藤雄和兩個兒子等人，此部分檢方建請判決趙藤雄10年徒刑。

【以下為稍早報導】遠雄弊案偵結起訴 趙藤雄、洪嘉宏、周勝考移審台北地院

台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉包括遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、大巨蛋案，以及涉行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏的眷改弊案等4大案，今天全部偵結。

7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄、洪嘉宏、新北市議員周勝考，今天均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。

《自由》報導，北檢偵辦遠雄弊案可概分為4部分，一是遠雄人壽掏空案，二是包括海山煤礦開發案等多起新北市土地工程弊案，三是大巨蛋案，最後則是前年10月發動搜索的遠雄眷改案。

今年6月，檢廉兵分50路搜索，約談趙藤雄、周勝考等66人，檢方訊後認為趙、周2人涉嫌重大，依涉犯貪污治罪條例向法院聲押禁見獲准。

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