宅男們的逆襲誓言1111要脫單！

「雙11」光棍節即將到來，單身的型男正妹們今年出門不用擔心被閃了！新北市11座國民運動中心聯合舉辦運動派對，不論是喜歡羽球、拳擊、射箭或漆彈，還是單純只想認識新朋友，通通歡迎大家一起呼朋引伴來運動。

新北市政府體育處表示，許多人開始上班後，快節奏的工作，加上單調的交友生活圈，不僅讓單身的人們缺乏「脫單」的機會，飲食不正常又長時間坐在辦公室，連身材也逐年走樣。網路知名素人團體SunlessBoys的四位大男孩也是如此，熱衷於拍攝詼諧幽默影片的他們多數也是上班族，團員直言：平日工作忙碌，只有週末的閒暇時間與夥伴們熬夜共同創作，根本沒有時間運動、維持身材，朋友圈也因此而縮小，在朋友眼中更是盯著電腦剪輯影片、足不出戶的宅男。難得來到新莊國民運動中心，他們現場挑戰舉重槓鈴，試舉通通失敗，尷尬地搔搔頭，揪團誓言開始健身，擺脫魯蛇宅形象，以規律運動朝向陽光系男孩邁進。

現場也邀請到「運動找真愛」的真人案例Kevin現身分享，體重曾經飆破100公斤的他，長期深受體能下降、行動遲緩不便等肥胖問題的困擾，進而下定決心運動減肥，天天上健身房運動，半年內瘦下30公斤！在健身期間，不僅拓展自己的生活圈，他還認識了現在的太太，結婚至今，兩人仍舊保有一起規律運動的好習慣。Kevin也不吝嗇地與大家分享三個簡單的健身動作，即使宅在家也能華麗變身。

1111光棍節即將到來，新北市國民運動中心聯合舉辦運動派對，讓想運動又怕孤單的民眾有機會能夠一舉多得，也期待在活動中能夠成功促成佳偶。11座運動中心都精心規劃運動派對活動，即日起開始報名，名額有限，參加活動還有機會獲得幸福小禮物，活動詳情請電洽新北市國民運動中心詢問，或上官網查詢。