川普稅改政策逐步推進 有望推升經濟及企業獲利成長

川普政府在9月27日公佈稅改藍圖，眾議院緊接著於10月5日投票通過2018財年預算決議版本，朝稅改再邁出一步。參議院也預計將在10月16日當週進行全院表決預算委員會提出的2018財年預算決議版本，為川普的稅改法案過關鋪路。富邦證券表示，雖然稅改法案協商仍需時日，且最終減稅力度可能小於目前的提案。不過短期而言，若稅改政策持續有進度的進行，仍有利市場樂觀情緒。若稅改計畫能順利通過，長期而言，預計將可持續推升經濟及企業獲利成長。因此，投資人可持續關注在美國稅改中可受惠之相關類股ETF。

美國總統川普的最新的稅改計劃框架具體來看，主要降低企業及個人所得稅，由於小型企業無法像大型企業可以在其他國家尋找稅率優惠，因此小型企業的實質有效稅率較高。根據瑞士信貸統計，美國中小型公司實質有效稅率達 32%，大型企業則為 26%，減稅政策若上路，預期小型公司的獲利能力將可獲得提升。同時，資本支出認列放寬也有助於提振企業投資意願。此外，對有海外盈利的企業，同時實行屬地稅收制度，在利潤匯回時，對其徵收全球範圍內享有的最低稅率，還將對於未匯回的海外利潤徵收一次性稅。預期通過減輕中小企業稅負和對企業海外利潤徵稅將可提振美國經濟和創造就業。

類別 現行稅法 9月公布版本 企 業 企業最高稅率 35% 20% 小企業最高稅率 39.60% 25% 企業費用扣減 2017年折舊抵扣成本的50%，2018年抵扣40%，2019年抵扣30% 未來5年短期資本投相關費用100%抵扣 海外利潤稅 匯回稅率35% 屬地制，匯回稅率向海外最低看齊 個 人 個人最高所得稅 39.60% 35% 稅率集距 10%~39.6%分七檔 分成12%、25%、35%三檔 州/地方稅收扣抵 無限制 取消 個人和家庭所得抵扣 6,350美元及1.27萬美元 1.2萬及2.4萬美元

資料來源：富邦證券整理

川普政府希望通過減稅方案，引導美國企業把海外資金帶回美國，並以擴大投資和創造就業的方式回饋至美國經濟。不過，資金回流美國的最終用途仍取決於川普後續的其他經濟政策。如果可以降低國內企業所得稅和減少行業管制，預期回流資金將會更多地用於新投資，而這項減稅計劃將資本匯回不但可為美國帶來財政收入，新增稅收收入也可用於彌補赤字或擴大基建投資，可以帶動經濟增長。但是若是缺乏更好的投資機會，預期購買庫藏股和提高股利發放將成為資金的主要去向。因此在新稅法實施後，企業如何應用匯回資金也是影響美股未來走勢的觀察重點。

富邦證券表示，上一次美國推出一次性企業獲利減稅是在2004年，其對於將海外資產匯回美國一次性徵收5.25%的稅率，共吸引逾3,600億美元匯回，其中科技及醫療公司占匯回總數的50%。同時，也帶動標普500企業於2004年起的後四年執行庫藏股、股票分紅及併購出現顯著成長。加上當時貨幣政策趨緊，也促使2005年美元兌一籃子貨幣升值13%。

圖說: 2000年到2009年減稅S&P500現金使用情況

在川普的競選政見中，其計劃對匯回美國的現金徵收一次性10%的稅率，眾議院共和黨的提議則為8.75%。這雖然不及2004年5.25%，但也顯著低於35%的法定稅率，也低於標普500平均28%的有效稅率。目前美國企業的2.5兆美元海外獲利中，現金約佔1兆美元。如果未來可以實際落實，美股中具高分紅及在擁有高海外收入的公司預料將可直接獲益，其中又以醫療及科技類股為主。

美國景氣持續復甦，最新公佈的 9月份 ISM 製造業指數為 60.8，創近13年半以來的新高，加上目前勞動市場仍然穩健復甦，美國9月份失業率已降至2000年12月以來的低點4.2%。而在低失業率及低通膨的環境下，美國10月份消費者信心也達到13年來的高點，在消費佔GDP近7成的美國，顯示目前美國的經濟基本面前景樂觀，富邦證券表示，若後續川普的稅改計畫進展如期，美國消費力及企業獲利都可望再增加，將有機會繼續推升美國經濟及股市表現，因此投資人可以持續關注美國受惠稅改的相關類股ETF。

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資料來源：富邦證券整理