中華電信開賣iPhone X 十年好禮大方送

中華電信歡慶開賣iPhone十週年，為感謝十年來果粉們熱情支持，中華電信跳脫傳統做法，基於果粉對iPhone的堅持在於認同蘋果「Think Different」品牌精神，特為果粉量身打造「不同凡想之旅」活動，活動期間凡於中華電信申購iPhone系列機型，搭配指定方案，即有機會抽中價值30萬元的豪華大獎「不同凡想之旅」，中華電信將帶超級果粉實際走訪賈伯斯擁有最深刻情感的十大景點；另限量一萬份的果粉專屬神秘好禮「iGift」，將讓果粉親自體驗十年來iPhone所堅持的品牌精神，現在來中華電信申辦，立即體驗「不同凡想之旅」！

此外，中華電信將於11月3日上午8點假台北威秀信義服務中心，舉辦iPhone X開賣會，現場開放限量50名購機名額，中華電信於開賣現場打造獨家「FOX+影城」，以熱門票房電影陪伴排隊果粉一整夜，享受國際級「FOX+」影音服務，早上更貼心供應精緻美「十」天堂buffet餐點，讓果粉們視覺與味覺統統滿足！凡於開賣會當天成功申辦iPhone X指定購機方案者，還可抽iPhone X及5大超級果粉配件好禮！中華電信開賣iPhone十週年，就是要給客戶最奢華的極緻享受，讓果粉感受愛最「十」在！

中華電信是全台第一個引進iPhone的電信業者，十年來已累計iPhone客戶數近220萬，累計銷量更是台灣電信業之冠。對於許多長期支持iPhone的果粉而言，賈伯斯精神和生活哲學是象徵蘋果的重要指標，為感謝iPhone客戶十年來的陪伴與支持，中華電信特推出「不同凡想之旅」活動，凡於2017年9月22日至2018年2月28日到中華電信申購iPhone系列機型，搭配指定方案，並於活動官網完成登記者，即可參加「不同凡想之旅」抽獎！一人中獎兩人同行，限量10組，總價值300萬元，從美國來回機票、住宿、餐飲到行程都由中華電信一手包辦，透過10天精心設計的旅遊行程，帶果粉一同體驗對於賈伯斯具有特殊意義的的十大景點，共同感受賈伯斯「Think Different」的創新精神，機會難得，忠實果粉千萬別錯過！

此外，中華電信更精心客製化限量一萬份的果粉專屬「iGift」，讓果粉們回顧iPhone推出十年來的堅持及理念，透過呈現蘋果公司相關的片段，跟著賈伯斯的腳印，中華電信貼心陪同客戶踏上一段不同凡想的旅程！凡於活動期間到中華電信申購iPhone系列機型，搭配指定方案，申辦成功者，可至指定活動網頁進行登錄，即具備抽獎資格，活動期間月月抽，連續四個月每月抽出2,500名幸運者，可各獲得「iGift」一份。

中華電信不僅為果粉量身打造「不同凡想之旅」，更於開賣會現場安排一系列獨家尊榮體驗！中華電信打造獨家「FOX+影城」，從11月3日凌晨零點開始於活動現場播放「FOX+」強檔影音內容，包括最受歡迎的院線電影、熱門節目等，透過豪華的娛樂視覺饗宴，讓果粉們熬夜排隊不無聊，看片看到欲罷不能！上午6點半將由專人服務提供美「十」天堂buffet，其中更有應景的蘋果丹麥酥、蜂蜜蘋果塔、焦糖蘋果幕斯圓舞曲等精緻餐點，果粉們可盡情享用中華電信獨家最貼心的尊榮服務！

開賣會現場客戶，凡成功申辦iPhone X指定購機方案者，中華電信加碼現場抽獎活動，更大手筆送出總價值超過5萬元的抽獎好禮，包括價值35,900元的iPhone X(64G)一支，還有蘋果原廠AirPods及充電線，以及iPhone X手機殼、玻璃保護貼、可攜式揚聲器等5大好禮！最尊貴的iPhone X十週年紀念款，就是要搭配中華電信最尊榮的十年好禮與獨家優惠！