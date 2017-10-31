索羅門群島政局變　蔡總統訪問行程不變

（中央社馬紹爾群島31日電）索羅門群島傳出政局生變，外交部長李大維今天表示，總統蔡英文訪問索羅門的行程一切照舊不變，朝野共識是和台灣繼續邦交；蔡總統11月2日也仍會在索國國會演講。

蔡總統訪問南太平洋3友邦，包括馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島，但索羅門群島傳出包括副總理馬朗嘉（Manasseh Maelanga）在內的7位閣員28日集體請辭，使得總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的政府似乎瀕臨瓦解。

​跟隨總統出訪的李大維今天早上接受媒體訪問表示，目前索羅門內部的確政治上有些變化，但是從各方面的了解，總統訪問索羅門的行程一切照舊不變，「因為索羅門朝野有共識，就是蔡總統來訪是非常重要的事情，所以一定要把蔡總統來訪順利辦完以後，他們才進行內部的政治問題。」

李大維說，索羅門是內閣制的國家，在政治上經常有類似變化，不過就外交部的了解，朝野共識是應該跟台灣繼續邦交，所謂不信任案的動議要等到蔡總統訪問團離開後、最快11月6日才會進行，蔡總統所有行程照原先規劃不變。

由於蔡總統此行11月2日將在索羅門國會演講，是否會因此有變化？李大維說，索羅門國會11月2日那天會為蔡總統的演講特別回來恢復議會。

對於率先辭職的副總理馬朗嘉，李大維說馬朗嘉到台灣的時候，他曾經跟馬朗嘉見面，也談了很多，馬朗嘉也曾拜訪蔡總統，並當面邀請蔡總統到索羅門訪問，「他是支持跟中華民國的邦交的」；此外，反對黨領袖也支持和台灣的邦交。

媒體詢問外交部事前是否掌握索羅門的政情？李大維說，之前就知道索羅門內部政潮有變化，大使館都有掌握，29日已經跟總統報告，在索羅門報紙出來外交部就掌握了，如果等報紙，那這個大使就應該換掉了。