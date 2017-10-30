2017 ITF台北國際旅展閉幕　促買氣延長展間至七點

台灣規模最大的觀光旅遊盛會「2017 ITF台北國際旅展」進入展期的最後一天，照往例最後一天各家業者均會卯足全力推出最超值、最殺的好康優惠，為了讓民眾能夠把握最後機會欣賞跟體驗主舞台區各國表演與DIY活動，以及進行最後搶購，主辦單位觀光協會也特別延長展場間至晚上七點，想精省荷包的民眾，請把握機會，快來2017ITF台北國際旅展搶便宜！

根據全球商務旅行協會(Global Business Travel Association，簡稱GBTA)公布的2018年旅行趨勢報告預測，全球明年的機票成本約有3.5%的漲幅，酒店也會有3.7%的調漲，而在亞太、西歐、東歐、中東及非洲、北美、拉美六個地區中，東歐在機票與酒店均將有超過6%的漲幅，比起全球的平均值高出許多，成為明年(2018)漲幅最多的地區。因此想要便宜輕鬆出國，千萬不可以錯過今年度最大檔的ITF台北國際旅展！！

GBTA 2018年旅遊趨勢報告中也提及，英國、澳洲、紐西蘭、加拿大、挪威預計將是全球當地消費漲幅最高的前五大名，因此觀光協會也建議有想出遊的民眾，千萬要把握明天最後一天的展期，否則錯過了今年的ITF台北國際旅展，長程線很難再出現如此實惠的優惠價格。隨著計劃旅遊風氣盛行，過往許多民眾常反映想搶購便宜行程但又怕條件限制眾多，或是最後業者以不成團為由，藉機哄抬團費，使得優惠變成看得到吃不到的幻影。今年許多參展廠商也紛紛祭出保證出團的承諾，要讓民眾絕對可以放心規劃自己的假期、保證可順利成行，這也是吸引許多民眾非來ITF台北國際旅展搶購不可的主因。

ITF台北國際旅展引領台灣觀光產業發展 展場規劃與2018旅遊趨勢不謀而合

根據國際訂房網站BOOKING.COM針對最近26個國家共19,000名受訪者進行調查，並集結網站 1 億 2,800 萬條住客評論統計，歸納分析出的2018年旅遊八大趨勢，分別為運用科技預先體驗、對價格更為敏感、流行文化影響出遊選擇、體驗在地生活、與好友一齊出遊、重回兒時的懷舊之旅、漫步漫遊健康養生、實現夢想清單等。

這項於2017年10月25日公布的2018年全球八大旅遊趨勢只比旅展早了兩天，但籌備已久的2017 ITF台北國際旅展，顯見早就掌握世界趨勢，因為在今年的台北國際旅展展場內，無論是主題設計、展場規劃、業者創新行銷等，都與這份針對全球旅客旅遊意願是接軌的。所以想要知道2018年的旅遊計畫該怎麼玩，才不會成為只是成為到此一遊的觀光客，而是深度體驗不同人生的PRO級的玩家，走一趟旅展就可以發現更多新靈感。

產品說明最終日 旅遊聚焦家庭旅遊、都會旅遊

近年來隨著廉航興起，受惠於機票成本大幅下降，也連帶促使國人出遊意願大增，也因如此，旅遊型態正在開始轉變，著重深度體驗遊程的短天數微旅行或主題式旅遊開始盛行。觀光協會今(29)日的產品說明會也鎖定親子旅遊市場，邀請日本靜岡、彰化縣政府、阪急阪神集團、九州旅客鐵道株式會社，台灣休閒農業發展協會等，針對有家庭旅遊需求的旅客，推薦各地最佳的旅遊玩法，讓大人小孩在同一行程中都能「自得其樂」，而不是互相遷就的無奈。

談到親子旅遊，當然就會讓人直接聯想到這幾年夯到不行的郵輪，同樣可以滿足家庭大小需求，但說明會現場推薦的可不一樣，今年說明會中最受矚目也讓人好奇的，莫過於東南旅行社所代理的和平號推出的環遊世界102天的行程家庭旅遊為主軸，這種強調「讀萬卷書不如行萬里路」的生活體驗，可說是這幾年來全球旅人考量旅遊行程時的重點元素。雖說一個旅遊行程可分期出發，但對一個上班族來說要請的假也不少，完整行程價位動輒百萬，搭乘和平號遊輪體驗環球旅旅遊，看盡世界風華，體驗各地深度文化，比起讀萬卷書的紙上談兵，3個多月體驗的不僅是全球文化的縮影，說會改變一個人的一生，一點也不誇張！至於價格方面平均一天一萬多，與傳統的行程相比相去不遠，郵輪全包式的服務算CP值更高，尤其對家庭旅遊而言，行李不用反覆搬進搬出，更是便利。

「旅遊就是從一個人活膩的地方，到另一個人活膩的地方過日子」，這段話已經成了體驗旅遊趨勢的最佳寫照。但現在上班族時間有限，對旅遊資訊的掌握也日益豐富，與其把時間花在舟車勞頓，不少人寧願選擇一個有特色、文化、節慶氛圍或是有歷史的城市，漫步體驗，與期望已久的假期旅遊地「接地氣」。下午的旅遊說明會中，以世界文化遺產及城區漫步為主要推廣主軸多年的澳門旅遊局，今年除了最佳的澳門散步路線，更在現場訴說澳門街的故事。因中東籍航空啟動直航帶動旅遊熱潮的土耳其，今年針對想到土耳其自助旅行的旅客，提供更完整的資源。人文與生態豐富的馬來西亞，因文化與地理位置的不同，各地城市也有不同的旅遊玩法，馬來西亞觀光局針對該國幾個主要城市，對於有不同需求的旅客給予最佳的都會旅遊建議。韓劇帶動的遊韓熱潮，這幾年也有越來越多人詢問體驗當地活動及生活的需求；今年來參加說明會的韓國單位相當特別，是「韓國佛教文化世界集團」，除了最在地的韓國傳統文化體驗，也針對這幾年全球旅客詢問度高的寺廟生活體驗，在現場做完整說明。說明會還有日本的九州、鹿兒島、東京機場利木津巴士，也鎖定小旅行、在地體驗等主題，提供自由行旅客更完整的旅遊參考訊息。