肺癌新一代免疫療法 延長存活期且副作用低

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣近五年來平均每年逾9,000人死於肺癌，平均不到57分鐘就有一人死於肺癌，更名列國人男女死因排序第一。據健保署統計，去年健保給付癌症醫療費用以肺癌的117億最高，然卻為國人癌症十大死因排序第一，顯示肺癌雖治療方式選擇多，肺癌病友仍有無法填補的治療困境。此外，患者確診時多為中晚期，所幸近期已有新一代免疫療法可應用於第三、四期肺癌治療，對於不適用標靶的病患，不分族群皆有療效，且副作用和不適感低。

多數早期肺癌病患無明顯症狀，因此確診時有70%病患已屬晚期肺癌，且治療時還可能發生併發症，讓不少病患與家人都相當堪憂。台灣肺癌學會理事長暨臺北榮民總醫院胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示近期出現的新一代免疫療法，對無基因突變、不適用標靶治療的病患，不須再檢測，皆可使用新一代免疫療法，將真正讓肺癌治療版圖完整並邁向新世代！

台灣臨床腫瘤醫學會理事長暨新光吳火獅紀念醫院健康管理部主任高尚志表示，免疫治療相較傳統化學治療，可以顯著降低治療相關的嚴重副作用比例，然因免疫治療是透過再強化病友自身的免疫功能而增強對於癌細胞的毒殺攻擊，亦可能引起免疫系統對於正常組織的攻擊而產生副作用，比例雖低，但仍可能發生較難處置的副作用，像是免疫媒介型的肺炎、肝炎、腸炎等。一旦出現肺炎的症狀，就須暫停免疫療法，並治療肺炎至改善為止，倘若反覆發生，就可能使肺癌沒有辦法做很好的治療。新一代免疫療法引起肺炎的機率低，且可顯著延長肺癌病友存活期。病友在治療期間仍應特別注意，若有任何不適，都應即時和醫師討論。

高尚志理事長最後提醒，肺癌病友除了應遵循照醫囑、定期回診，也需多喝水、健康飲食及適量運動，更要確實戒菸，且像是對呼吸道有刺激的環境：空氣汙染、油煙、二手菸、石棉等也需避免，而若有呼吸道不適的狀況發生，一定要立即就醫檢查，千萬不可輕忽。