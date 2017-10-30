遭控性騷未成年！《紙牌屋》凱文史貝西公開道歉並出櫃

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜​ 綜合外電報導）安東尼瑞普（Anthony Rapp）29日接受網路媒體BuzzFeed採訪時，控訴凱文史貝西（Kevin Spacey）曾試圖性侵的經歷。他表示，由於許多女星勇敢出面揭露溫斯坦（Harvey Weinstein）的獸行，因此他也鼓起勇氣公開自己的經歷。

14歲那年，他參加知名美國演員凱文史貝西（Kevin Spacey）的派對，在其他賓客離去後，凱文用新娘抱的方式將他抱到床上，隨即撲到他身上，試圖發生性關係。安東尼瑞普說，印象中凱文史貝西已經醉了，後來他把凱文史貝西推開後便離去。

對此，史貝西在推特公開道歉，並表示「我現在以同志身分生活」。

安東尼表示這件事對他多年來一直有個陰影，消息一出，凱文史貝西非常迅速地在自己的社群網站發表聲明，表示對於安東尼的指控感到驚訝，但自己對於這件發生在 30 年前的事情已經記憶模糊，凱文也對於他喝醉酒的行為對安東尼至上歉意：「對於他（安東尼）描述的這些年來的心境我感到非常抱歉。」

凱文在聲明中的第二段開頭補充，「這件事情同時也鼓勵我面對我人生的另一件事。一直以來，我對我的私人生活以及各方面的隱私皆抱著相當保護的態度，當然我也知道在外有些傳言。與我熟識的人都知道，在我的一生中，我交往過男人以及女人，然而事實上我偏好與男人經營感情及親密關係，所以今天我選擇以同性戀的身分生活。」

pic.twitter.com/X6ybi5atr5 — Kevin Spacey (@KevinSpacey) 2017年10月30日

凱文史貝西（Kevin Spacey）曾經以《刺激驚爆點》（The Usual Suspects）、《美國心玫瑰情》（American Beauty）拿下奧斯卡男配角與男主角，近期主演的NETFLIX影集《紙牌屋》更是大受好評，拿下金球獎最佳男主角獎，演藝事業再創巔峰。