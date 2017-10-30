低薪高房價　租屋也嫌貴　六都最慘不是台北！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在寸土寸金的台北市想買個窩，不吃不喝要花16年，就算不買房改租房子也很苦，現在還出現2坪蟻居月租竟要8500元。但其實低薪、高房價受害最深的，並不是天龍國！

好房網報導，租屋需求升高，帶動租金上漲，但這樣的情況不只出現在大台北地區。根據營建署最新住宅需求動向調查，近一年內，有租屋需求的民眾，六都當中只有台北市和台南市，「一般家庭」佔比高於「特殊家庭」，都超過6成。

而弔詭的是，從房價所得比來看，台南僅7.58倍，為六都最後，買房難度也是全台倒數第7。

多數專家都指低薪是難買房的關鍵。調查顯示，台南無殼蝸牛有高達39.4%，近一年收入不到2萬，28.5%不滿1萬。

但根據主計處公布的9月消費者物價房租類指數，卻是連續33個月上漲，創下歷史新高。

台南租屋族苦哈哈，有超過7成比例，寄望政府提供租金補貼好度日。而如果北部遍地開花的社會住宅，能蓋在台南，在低薪狀態下，有近4成比例的租屋族表示，能負擔的租金金額在5千元以下，甚至有25.7%的人自認無法支付租金。

不過如果談到使用年限，有超過6成的人希望能承租7~12年，13.6%希望3年，12.5%希望「沒有期限」！