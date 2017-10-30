蔡英文抵馬紹爾 海妮總統親臨接機

(台灣英文新聞／ 鄧佩儒 馬久羅報導）蔡英文總統於台北時間30日中午抵達太平洋友邦馬紹爾群島，馬國總統海妮與當地政要在機場迎接。

機場跑道上，海妮、國會議長凱迪、外交部長席克等多位馬國高級官員在臨時搭建的棚子內等候蔡總統與訪團抵達。

在棚子的前方，數十位國小學童揮舞著馬紹爾及台灣國旗，學童前方還拉起印有歡迎字樣的紅布條，天氣雖然炎熱無風，不少學童看到蔡總統及訪團的抵達，還是展露笑容。

歡迎儀式一開始先接續播放兩國國歌，蔡總統致詞時表示，去年五月海妮總統率團訪問台灣，參加她的就職典禮，當時她對同樣是女性總統、又是傑出教育家的海妮總統，留下了深刻的印象。

蔡總統接著指出，台灣和馬紹爾群島，有友好的邦誼，對於追求國家的民主自由和永續發展，也有著共同的理念。過去將近20年來，兩國抱持著相同的理念，一起推動了教育、經濟、以及醫療等許多領域的合作計畫。

蔡總統及海妮在發表完致詞後，站在草蓆地毯兩旁的馬紹爾當地居民，穿著傳統草編服飾夾道歡迎。

蔡英文總統抵達馬紹爾群島，總統海妮於機場舉行歡迎儀式。（鄧佩儒攝／台灣英文新聞）

馬紹爾群島是蔡英文就任總統後，首度造訪的太平洋友邦。歡迎儀式結束後，蔡總統接著見證兩國代表簽署兩份合作瞭解備忘錄，分別是獎助學金以及醫療協助。傍晚時分，蔡總統還將出席馬國國宴。

蔡英文總統抵達馬紹爾群島，總統海妮於機場舉行歡迎儀式。（鄧佩儒攝／台灣英文新聞）

馬紹爾群島總統海妮致詞（鄧佩儒攝／台灣英文新聞）