台南大億麗緻酒店　日本第一【宮崎黑毛和種和牛】華麗登場

台灣已解禁日本牛肉進口近一個月，台南大億麗緻酒店與「宮崎縣有田牧畜產業」合作，推出黑毛和種和牛料理，宮崎牛已連續奪下兩屆「日本全國和牛能力共進會大賽」冠軍，是日本第一的和牛。

「宮崎縣有田牧畜產業」在廣大的草地上擁有60年飼養和牛的豐富經驗，他們說為了提供更安全的牛肉，每天專業也持續的研究，以達到「自然養殖且零用藥」的最高境界。

宮崎牛是宮崎縣內飼養的黑毛和種牛的一種，據日本食肉分級協會標準，宮崎牛已達美味指標，脂肪及色調方面都達4、5等級，現宮崎牛已成為與兵庫縣神戶牛、三重縣松阪牛齊名的日本品牌和牛之一，日本和牛在出生時即擁有血統證明書作為保證，因血統、飼養方式及品質嚴謹控制下，所培育出的牛隻具有相當獨特的肉質及醇濃香味。

大億麗緻酒店「亞洲食錦鐵板燒」即日起推出【日本A5級和牛套餐】，包含「日本A5級和牛饗宴套餐」每套3,580元起，另有單點「日本和牛肋眼牛排(10oz)」每份4,000元及「老饕極品A5日本和牛肋眼牛排(10oz)」每份4,600元，和牛肉質軟嫩帶有溫和的味道，油花均勻遍佈、鮮嫩且入口即化，是非常適合料理的極上牛種，歡迎事先預定，就讓我們用頂級油花及鮮嫩口感征服您挑剔的味蕾。以上價格須另加一成服務費，更多詳情請上官網www.tayihlandis.com.tw，訂位專線(06)2135555分機6341~2亞洲食錦鐵板燒