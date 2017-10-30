台北松山意舍酒店 感恩佳節隆重獻禮

台北松山意舍酒店的Que原木燒烤餐廳自11月1日起「感恩節火雞大餐溫馨禮籃」正式開放預購，每份售價新台幣3,980元，需於提貨3天前預訂。外帶禮籃的內容包含香料烤火雞、凱撒沙拉、9吋酥波蘿酸甜蘋果派、自製法國麵包以及香甜覆盆子野莓醬與特製紅酒醬汁，豐盛餐點可供6至8人分享。另外，酒店在11月21日起至23日的晚餐時段特別推出Que感恩火雞餐，每套新台幣4,380元，即可在擁有醉人基隆河景觀的餐廳宴請您最珍愛的家人與朋友們，共渡一個難忘的感恩節團聚時光。

感恩節歡慶團圓 火雞禮籃外帶與Que感恩火雞餐同步熱賣中

火雞是感恩節當中重要主角，它代表著一年來努力的豐收成果，Que原木燒烤餐廳烤製的香料烤火雞，主廚特選5公斤重的美國火雞，使用奧勒岡、羅勒與迷迭香葉、蒜頭、紅辣椒、馬郁蘭葉等多達10種以上的新鮮香草與辛料醃製調味，爐烤前先將外層抹上奶油、煙燻紅椒粉、馬告山胡椒、咖哩粉後進爐低溫烘烤至完美狀態，出爐的烤鴨呈現金黃光澤的外皮，鮮嫩多汁的肉質沾著香甜覆盆子野莓醬以及紅酒醬汁享用，口感豐富回味無窮。除此之外，烤製過程中火雞流出的香甜肉汁還會被肚中的填餡吸收，於是您在享受火雞肉的同時還可將吸取肉汁精華的香甜蔬菜與餐廳自製的法國麵包搭配著火雞肉或配料一起吃，非常美味；手工現烤的酥波蘿酸甜蘋果派，酥脆派皮與酸甜蘋果餡料，酸甜的美好滋味，全家大小都喜歡。外帶感恩節火雞大餐溫馨禮籃，預訂時間為11月1日至11月20日；Que感恩火雞餐內用供應期間為11月21日至23日的每日晚上05:30至09:30，不論是外帶禮籃回家舉辦感恩餐會亦或是在美麗的Que原木燒烤餐廳享用風味獨特的Que感恩火雞餐，與親友共享感恩禮讚，歡渡溫馨相聚時光。

感受美式感恩節氛圍就來松山『Que』原木燒烤餐廳

台北松山意舍酒店『Que原木燒烤餐廳』交通便捷，位於捷運松山站旁，廣受歡迎的饒河夜市、五分埔、浪漫的彩虹橋，都在酒店步行距離範圍內，餐廳景觀坐擁基隆河岸美景，用餐空間舒適宜人，今年感恩節就與親朋好友們一起在Que渡過吧！