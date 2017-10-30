心理學家：搭機選這個位子代表你很自私

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）「靠窗還是靠走道？」到機場報到時，地勤在列印登機證前，總會詢問旅客選位的偏好，而根據飛航專家Seth Kaplan表示，航空公司數據顯示選擇靠窗的人其實只比選擇靠走道的人多出百分之一，兩者相去不遠。

有些人喜歡靠窗的位子，能在起降時觀賞窗外的景緻，隨著高度上升，看著眼下的城市越來越渺小，同時，也能享有較多的隱私，想打盹時也能依著窗戶小歇一會。

相反的，有些人則偏向選擇較方便的走道位，除了可以隨時離開座位走動、伸展四肢，需要上洗手間時，也不用擔心打擾到旁邊的旅客。

但根據心理學家表示，除了上述的優缺點外，你的選位可能有著更深一層的意義，喜歡窗戶座位的乘客可能較自私，而喜歡走道的乘客則較謹慎。

英國一個診所首席心理醫師Becky Spelman表示：「偏好走道位的乘客通常控制慾較強，處理事情時，往往較自我中心，也通常較易怒。」

行為心理學家喬·海明斯Jo Hemmings對此論點表示同意，並補充說明，選靠窗座位的人往往較為自私，個性急，並且不怕打擾別人。相反地，喜歡靠走道的乘客則比較在意別人感受，待人處事力求面面俱到，通常在飛機上也較不容易睡著。

當然，性格不一定是選位的決定性因素，在一個2014年的調查中，發現當越多人搭機時，旅客越傾向選擇走道的坐位。