福衛七號少六顆 預計明年第二季發射

(台灣英文新聞／ 粱瑜倩 綜合報導）​科技部部長陳良基在立法院今日受質詢時指出，日前確定取消福衛七號第2組6顆衛星發射計畫。負責此計畫的國研院太空中心指出，第一組6枚衛星預計明年4月發射升空。這組衛星為低傾角軌道衛星，可提供台灣附近的大氣溫度、濕度、氣壓等氣象觀測資料量將較福衛三號增增加3至4倍，有助於提升颱風路徑預報準確度。

​​氣象衛星福衛五號在8月發射升空後，9月7日傳回的首批影像傳出「失焦」狀況。造價近57億元，福衛五號發射升空後傳出拍照功能不佳，傳回的首批衛星影像未達黑白解析度2米、彩色4米的目標。

科技部部長陳良基在今日立法院受質詢時表示所有的功能都順利達成，照片的清晰度以及解析度已接近原本預期的目標。太空中心副主任余憲政也指出，目前有一部分已可取得黑白解析度2米、彩色4米的衛星影像，不過仍有一部分未達預期標準。預計將在12月左右會有相關判讀數據。

至於福衛七號，陳良基則表示，這是台美雙方大型國際合作案。這項計畫原先是氣象衛星福衛三號的後續計畫，是由國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行，原預計發射12顆任務衛星及1顆自主衛星，但美方遇到經費等問題，因此共同決定不執行發射。

國家太空中心也進一步指出，不執行第二組衛星的發射將會降低全球均勻分布的觀測資料量，影響國際間氣象作業中心以及研究單位在全球大氣模式預報的準確度。不過這對於台灣天氣預報的影響不大。