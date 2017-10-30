一例一休擬改14休4 　勞動部版本31日預告修法　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院人士今（30）日說，日前政院與民進黨立院黨團達成共識，一例一休修法，將由勞動部先依民進黨團彙整的意見，提出勞基法修法版本，包括「7休1」將放寬為「14休4」，於31日預告修法。



中央社引述政院人士表示，現行函釋規定，兩例假間最長只能上6天班，勞動部版修法版本將放寬「7休1」。雇主若經勞資協商或工會同意，例假日可在14天的週期內調整，不受最長只能連上6天班的限制；但勞工在兩週內仍有兩天例假跟兩天休息日，休假日數不受影響，即「14休4」。



依勞動部版規定，若將兩天例假日排在兩週內的第一天跟最後一天，休息日也獲得勞工同意加班出勤，最長將可連上12天班。



另外，勞動部版的修法內容，還包括特休假將可遞延一年，假設勞工每年有特休假10天，兩年內休完20天即可；以及休息日的加班工時和加班費，將改為核實給予，取消現行「做一給四、做五給八」的規定，但加班費的計算標準仍照現行規定，不打算調整。



中央社報導，加班工時彈性化也將入法。目前有兩個方案，第一案是經勞資協商或工會同意後，勞工每月加班上限46小時可提高至54小時；第二案則採「工時帳戶」制，3個月加班上限138小時，企業可視淡旺季挪移加班時數。



現行輪班間隔11小時的規定，也有兩個修法方案，一是輪班間隔以11小時為原則，勞資協商同意可縮短為8小時；二是以8小時為原則，勞資協商同意後可延長為11小時。



政院人士說明，勞動部版31日將預告修法，加班工時彈性化與輪班間隔時數會兩方案一起預告，待彙集各界意見後，行政院長賴清德，11月6日將親自主持行政立法協調會報，將各方意見加以整合，最快11月9日經行政院會通過後，送立法院審議。