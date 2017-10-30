川普民調狂跌 再創上任以來新低

(台灣英文新聞／ 黃慧瑜​ 綜合外電報導) 美國最新民調顯示，美國總統川普的支持率下降至就任以來的最低點。目前川普的支持度已跌到38%，反對率為58%，更為共和黨在2018年的中期選舉埋下了不安的種子，可能使民主黨在國會內達到過半數的席次。

近半數的選民都表示，將會用選票反映在2018美國國會的中期選舉中，為了監視川普和共和黨，46%的民調受訪者希望增加民主黨的席位，而希望共和黨席位增加的人佔28%。

前一波民調的低點出現在五月，川普上任僅115日已跌到約39%。

川普的支持率更是突破了所有美國前總統的同期歷史低點，根據NBC與WSJ的調查，川普前三任總統在上任後的第一個秋季民調分別為歐巴馬的51%，小布希則在九一一恐怖攻擊後數週，達到88%，柯林頓為47%。

針對他近期各項表現，最讓他不受歡迎的原因分別為：日前在德克薩斯州和路易斯安那州颶風的處理、美國經濟現況以及他「美國總司令」的角色。

NBC與WSJ民調也顯示，在本次民調下跌的主要族群分別為中間選民、白種美國人、以及大學教育以下的白種美國人，其中教育程度低的藍領工人們為川普當時勝選的關鍵原因，當時多數40歲以上的白人選民皆將選票投予川普，他們是保守的新教徒或天主教徒，大多不具有大學學歷，是遠離菁英的工人階級。

這次由NBC與WSJ進行的民調自10月23至26日共採訪了900名美國公民，超過半數受訪者為女性，總體誤差為±3.3個百分點。