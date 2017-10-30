喬治王子成IS下一位攻擊對象 英國全面嚴防潛在襲擊

(台灣英文新聞／ 粱瑜倩 綜合外電報導）國際極端組織「伊斯蘭國」(Islamic State 簡稱 IS)揚言要襲擊英國喬治小王子就讀的學校，並附有一張喬治小王子的照片。

根據《紐約郵報》報導指出，伊國組織極端分子在即時通訊軟件Telegram發佈消息稱，即使是王室成員也難以倖免。文中附有一張喬治王子今年9月入學的照片，以及其就讀的托馬斯巴特希學校(Thomas‘s Battersea)的地址，並表示「學校很早開始上課」。

英國《每日星報》最先披露了這一信息。據了解，英國的情報機構正全天候監控學校周圍，嚴防潛在襲擊。

網路安全專家史匹曼（Barry Spielman）受訪時表示，Telegram恐成為恐怖分子的溫床。網路安全公司Sixgill從年初開始追蹤Telegram並發現在過去1年當中，伊斯蘭國的正式及非正式溝通管道都轉移至Telegram。Telegram做為一個加密平台，能讓恐怖分子不受追蹤地安全溝通。因此史匹曼也提及：「我們現在看到的威脅更加明確。伊斯蘭國似乎在敘利亞和伊拉克節節敗退，他們現在把威脅目標放到西方。」

這並不是伊國組織首次威脅英國王室成員。他們在此之前就曾威脅要襲擊英女王及哈利王子。2015年，慶祝第二次世界大戰勝利70年時，伊斯蘭國曾經威脅要攻擊英國女王伊麗莎白二世。上個月也有極端主義分子公布影像，挑釁哈利王子。