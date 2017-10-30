高中國文課綱選文減為15篇　「台灣通史序」出局

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部昨（29）日上午，召開課審會審議大會106年度第13次會議，由總召集人：教育部長潘文忠主持，出席委員人數為43人（全體委員共48人）。

《聯合報》報導，因文言文比率下修，十二年國教新課綱的高中國文推薦選文，由現行卅篇減半為十五篇。教育部課程審議大會昨確認選文，其中過去長期可見於教科書中的「台灣通史序」，因有歧視原住民族之虞而「出局」，台灣題材則新增洪繻的「鹿港乘桴記」以及女性作家張李德和的「畫菊自序」。

教育部新聞稿指出，推薦選文之原則包括：須依據原住民族教育法立法精神進行編選、選文應兼顧不同文類及本土素材作品、依學習重點之五大類文本調整，原則以每個時代最多3篇，應與當代重要（大）議題連結。

本次會議，針對「先秦」、「漢魏六朝」、「唐宋」、「明清」及「臺灣」等5個時期，決議通過之普高15篇選文如下。

一、先期時期：〈燭之武退秦師〉、〈諫逐客書〉及〈大同與小康〉。

二、漢魏六朝時期：〈鴻門宴〉、〈出師表〉及〈桃花源記〉。

三、唐宋時期：〈師說〉、〈虯髯客傳〉及〈赤壁賦〉。

四、明清時期：〈項脊軒志〉、〈晚遊六橋待月記〉及〈勞山道士〉。

五、臺灣時期：〈勸和論〉、〈鹿港乘桴記〉及〈畫菊自序〉。

《自由時報》報導指出，《台灣通史序》作者連橫，是國民黨執政時期、前副總統連戰的祖父，描述漢人開墾精神，雲門舞集「薪傳」和胡德夫的「美麗島」均以台灣通史序的原文，展現舞蹈音樂之美。

不過國教院原住民族教育議題諮詢小組召集人、布農族Tunkan Tansikian（陳張培倫）表示，《台灣通史序》述及的開山撫番，是以殖民者的角度來談論台灣原住民族，本不應再選出類此文章。

《聯合報》引述教育部國教署長邱乾國說，「台灣通史序」決議以「鹿港乘桴記」取代，是因委員認為「台灣通史序」未完全符合原教法的立法精神；「鹿港乘桴記」則探索鹿港從繁榮到衰落的變遷歷史，可培養鄉土意識和在地情懷連結。

有高中國文老師肯定「鹿港乘桴記」是具歷史感的好文，有台灣文史深度，也適合跨領域教學。

《聯合報》另引述北一女國文教師歐陽宜璋說，目前兩岸三地均有選錄「台灣通史序」，但為符合課綱原則，改選「鹿港乘桴記」，同樣都能呈現漢人來台、一府二鹿三艋舺的台灣史脈絡，且未來學生可透過教師補充延伸，讀到「台灣通史序」。

至於另篇台灣題材「畫菊自序」，是高中國文中少見的「駢文」體，張李德和是出身雲林西螺望族的嘉義作家，該文和生涯規畫、性別教育連結，講述女性在相夫教子之餘，進行生涯規畫。

教育部昨召開課程審議大會時，建國中學退休國文教師趙台生、中山女中退休國文教師譚家化，舉著寫有「下一代毫無競爭力」、「家長應覺醒自救」的標語在場外陳情。

​左為中山女中退休國文教師譚家化，右為建國中學退休國文教師趙台生。