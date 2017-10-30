肺阻塞患者壽命少6年 老菸槍為高危險群

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）樓梯爬沒3階喘不停、天天咳嗽不止，不是肺活量差，當心肺阻塞纏身！世界衛生組織(WHO)統計全球每年約300萬人死於肺阻塞，台灣胸腔暨重症加護醫學會余忠仁理事長指出，肺阻塞高居國人十大死因第七位，原因在於初期症狀易與其他疾病混淆，加上篩檢評估方式複雜，導致多數民眾輕忽問題。

肺阻塞，是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，致病因子包括長期吸菸、空氣污染、職場危害暴露、感染、遺傳及老化等，其中又以「抽菸、PM2.5空汙」為最大致病危險因子。台灣胸腔暨重症加護醫學會監事暨彰化基督教醫院中華路院區林慶雄院長指出，台灣40歲以上成人，平均每10人就有1人罹患肺阻塞 ，患中重度肺阻塞患者占5.4%(約64萬)，而實際接受治療者不達4成，還有40萬人並未接受治療，顯示國人對於肺阻塞的認知及影響嚴重性仍十分不足。

根據1994-2008年台灣的長期世代追蹤調查顯示，罹患肺阻塞會減少6~10年的平均餘命，但卻超過7成以上患者不清楚疾病的嚴重性、甚至有部分民眾根本沒聽過肺阻塞。余忠仁理事長表示，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，且患者多半在40歲後才逐漸出現症狀，往往被歸因於老化所致。甚至多數人走沒兩步，爬沒三階就喘不停，仍未覺察不對勁。日前，醫學會針對肺阻塞患者進行門診問卷調查發現，超過3成以上患者因為喘、咳、痰等問題有「登階恐懼症」。嚴重度若達中重度以上的患者，1分鐘的平均登階數更不及20階，比健康人少了70階以上。

林慶雄院長表示，喘、咳、痰雖看似不影響生活，但是當肺功能逐漸惡化、呼吸困難，就會危及生命。研究顯示，台灣肺阻塞第一次住院後一年內的死亡率高達20% ，因此提醒大家應提高警覺。想要緩解或預防肺阻塞的危害，戒菸或遠離汙染源都是很好的選擇，但是肺阻塞肺部功能受損不可逆，治療更是維持肺功能的不二法門。現行肺阻塞的治療會依據患者的嚴重程度，施予「階梯式」的治療準則。輕度肺阻塞患者以單方支氣管擴張劑為主，中重度肺阻塞患者則以複方支氣管擴張劑治療。如反覆急性發作，則建議加上第三項藥物-吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。