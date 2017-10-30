外媒報導:北韓進行罕見大規模演習　為可能發生的戰爭作準備

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）正當北韓與西方國家關係緊張之際，有外媒報導北韓日前曾在全國各地鄉鎮，進行多年來罕見的大規模疏散演習，為「可能發生的戰爭作準備」。



英國《每日郵報》（Daily Mail）28日引述北韓消息來源報導，這場演習於「上週」在「二線和三線城鎮」舉行。但首都平壤，並未進行演習。



這場演習的消息由美國《北韓新聞》（NK News）網站率先報導。據稱演習內容包括夜間燈火管制，整個城鎮夜間全部熄燈，避免照亮敵人想要攻擊的目標。



南韓退役軍官全仁釩（Chun In-bum）說：「我以前從沒聽過北韓有這種演習，但也不意外。他們一定了解目前情勢有多嚴峻。」



《北韓新聞》引述匿名消息人士稱，上次北韓進行類似規模的演習，是在2003年金正日當政期間，當時北韓曾實施防空演習。



美聯社資料照片

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）28日對警告說，北韓核武威脅與日俱增，並稱北韓不是歷史有數十年的「美韓聯盟」的對手。



馬提斯28日在首爾一場記者會上表示：「別搞錯了，任何針對美國或美國盟友的攻擊都會被打敗。北韓若使用核武，也將招致迅速有效的大規模軍事反擊。」



馬提斯同時警告北韓，發展核武是完全不必要的。但北韓當局則認為，就是因為美國企圖推翻金正恩政權，因此北韓必須發展核武自我防衛。