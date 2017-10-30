〈財經主筆室〉商人無祖國 投資界更現實

國內電子商務大戰煙火漫延，PChome集團宣布準備砸10億資金迎戰蝦皮購物。同時高舉蝦皮的陸資背景疑慮，PChome董事何飛鵬，呼籲大家「為台灣最後的網路平台而戰」在網路引爆熱議。不過商場如戰場，商人無祖國因為唯利是圖，更遑論一切就是以「利」為依歸，早就不受國界侷限的投資界，當web商城已逐漸被行動取代趨勢成形，昨日的典範也可能成為明日黃花，現實的投資人早已作了選擇。

本土電商龍頭網路家庭一直是國內最賺錢的B2C平台，當初旗下露天拍賣也是靠著「免上架費」招式打敗奇摩拍賣，花了長達7年時間達到網站商品成交金額突破3百億元成績單，但蝦皮花不到2年就辦到。前身為蝦皮拍賣的蝦皮購物，抓住手機購物趨勢，自2015年10月宣布進軍台灣後，大手筆投入數十億元行銷，包括免成交費、上架手續費、超商免運費及刷卡折扣等巨額補貼，迅速攻下國內拍賣市場，7月趁勝追擊宣布進軍電子商城領域，並廣發英雄帖挖角網家逾2萬供應商，急的網家上周迅速成立五人團隊決策小組迎戰，並加碼行銷力挽軍心。

不過很顯然的投資人並不太買帳，上周五（10月27日）網家股價以170元平盤作收，相較於2015年5月高峰時的最高價537元，短短二年多時間，股價只剩不到三分之一，而若不是10月中台灣律師發出聲明質疑台灣蝦皮電商集團掩蓋陸資身分，涉違反兩岸關係法令有撤資疑慮，網家一度跌至153元不到，已回到2013底水準。

有趣的是觀察網家營收從2012年149.6億元、2013年163.09億元、2014年198.85億、2015年208.8億元與去年257.43億元，營業額都逐年創新高，每股獲利也從4.79元一路向上，到105年達到8.24元最高峰，直到去年才下滑到6.94元，敏銳的投資人早已嗅到不對勁，因此儘管今年台股突破萬點再驚驚漲，網家股價卻逆勢向下走。

蝦皮母公司是新加坡遊戲與跨境電商公司SEA集團，母以「蝦」貴，SEA也從原本一介網路遊戲公司，變身成為東南亞舉足輕重的電子商務獨角獸企業，今年5月最新一輪募資獲得5.5億美元，市場估值已達37.5億美元即新台幣1,125億元，遠遠超過網路家庭與momo（富邦媒體）兩家市值總和的530億元一倍。網路家庭集團董事長詹宏志在今年8月中旬一場金融科技的研討會中說，「我們正在跟蝦皮打仗，這場仗不能輸，輸了的話，台灣網路與電商產業將淪為外商企業群雄割據主宰的局面……。」

蝦皮就算最後因陸資身份被要求撤資，將國內市場城門緊閉也難以抵擋更多的新創資金巨鱷襲台，反倒是蝦皮主打的「幫台灣商品賣到全東南亞」理想新南向口號會讓更多本土供應商倒戈流向更大的市場，當「黑船來航」的歷史一再重演，訴諸國族主義溫情還不如早點變法維新有用一些。