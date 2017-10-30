加泰高階警官遭西中央解職 部份面臨煽動叛亂指控

〈台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導〉在加泰隆尼亞(Catalonia)議會宣布獨立後，位於馬德里的西班牙中央政府也迅速做出了決定，褫奪該地的自治權並接管警政，進一步激化雙方矛盾。

週五(27日)，加泰隆尼亞的部分議員趁著反對獨立者以拒絕出席投票抗議之際，以70票對10票的壓倒性優勢，宣布該地依據公投結果獨立，此舉使得中央政府祭出相關措施。

法新社報導，宣告獨立之後，西班牙直接介入管理這個半自治區，加泰隆尼亞約1萬6000人的「自治警隊」也由西班牙內政部接管。

BBC報導，在國際的支持下，馬德里先是取消了加泰隆尼亞的自治權，並藉著開除加泰隆尼亞籍的高階警官控制了警力，包括自治警隊(Mossos d'Esquadra)隊長 Josep Lluís Trapero Álvare和指揮官Pere Soler i Campins在內的多人遭到撤職，Josep更因為不願協助西班牙國民警衛隊處理抗議問題，面臨煽動叛亂的指控。

中央隨後宣布解散主導獨立的當地議會進行改選，加泰隆尼亞的「元首」普吉德蒙(Carles Puigdemont)則在一處隱密之地進行演講，要求當地人以民主的手段杯葛中央政府的行動，不過即使他呼籲和平與理性，他已經幾乎確定將被中央以叛亂罪嫌逮捕。

由於剛宣布獨立，加泰隆尼亞獨派勢力鋒頭正盛，街上隨處可見慶祝獨立的人群，然而，根據當地公布的數據，雖然支持獨立的投票者高達9成，真正出面投票的人卻只占適齡人口的43%，投票率低落。

絕大部分的投票人在憲法法院宣布獨立公投違憲後，便以拒絕投票進行杯葛，獨派勢力因而得以獲勝，不過在暫定的改選日(12月21日)到來前，想要維持統一的當地人是否能團結起來，勢必將影響最後的結果。

加泰隆尼亞獨派勢力鋒頭正盛，圖為10月29日民眾在街頭拉起巨幅加泰隆尼亞國旗慶祝獨立。