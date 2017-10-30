WTA年終賽新加坡站 沃妮雅琪單打首度封后

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩 綜合外電報導）WTA年終總決賽昨(29)日在新加坡落幕，單打冠軍戰上演前球后對決。目前排名世界第6的丹麥甜心沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)以6比4, 6比4擊敗3次打進決賽的2008年的WTA冠軍、世界排名第5美國名將大威(Venus Williams)。這是沃妮雅琪2度闖入決賽終於拿下球后寶座。



首盤沃妮雅琪先破發，但到了第5局被大威回破。在比分被追平後，沃妮雅琪在第8局再度破發。不過在原本5比3領先時又再遭回破。到了第10局她連破大威發球局，拿下首輪勝利。



第2盤沃妮雅琪延續上一局的火燙手感，2度破發連下5局。到了第六局，大威逐漸掌握手感，在第6局止住從首盤末連丟4發球局。她也在此局2度破發連續拿下4局。不過最終在第10局再遭破發，仍讓沃妮雅琪笑納勝利。



大威在賽後難掩失落，不過她說道：「這場比賽我發揮的確實不太好。到了比賽後段才找到比賽的節奏，不過為時已晚。下次，我會早點找到比賽的節奏，打得更好。」



這是大威與沃妮雅琪第8次交手，而前七場比賽都是有大威拿下勝利。因此沃妮雅琪在賽後受訪時表示：「8 是我的幸運數字，所以我希望在我網球生涯中能夠擊敗她一次。我也做到了。」