美科技股飆漲激勵　台股再創27年新高　

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美國那斯達克指數上週五（27日）飆漲，蘋果電腦股價收盤大漲5.64美元，漲幅逾3.5%，激勵台股今（30日）早盤大漲112點，指數來到10821點，再創27年來新高點。



中央社報導，由於美國科技股大漲，加上iPhone X在全球各地預購掀起搶購，激勵台股當中的蘋果概念股上漲。

早盤包括台積電漲5元，漲幅2.3%，鴻海漲3元、漲幅2.7%、大立光大漲160元，漲幅2.88%，帶動指數再創27年來新高。



美國科技股5大指標、有FAAMG（Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google）之稱的5檔科技股，上週五全面大漲。

除蘋果大漲逾3.5%外，亞馬遜（Amazon ）漲128.52美元、漲幅達13.22%；臉書大漲7.25美元、漲幅4.25%，谷歌大漲42.25美元、幅4.26%，微軟大漲5.05美元、漲6.41%等，漲勢驚人。



以科技股為主的那斯達克指數上週五上漲144.489點，或2.20%，收在6701.263點；標準普爾500指數上漲20.67點，收在2581.07點，均創歷史新高。

道瓊工業指數上揚 33.33 點或 0.14% 至 23434.19。