蔡英文過境夏威夷 訪亞利桑那艦紀念館

（台灣英文聞新聞／鄧佩儒 夏威夷報導）台灣總統蔡英文於台北時間29日，過境停留美國夏威夷期間，不僅出席了僑宴、參加智庫交流座談，還造訪珍珠港事變後興建的亞利桑那號戰艦紀念館，而美國在台協會主席莫健（James Moriarty）全程陪同。

這次蔡總統出訪南太平洋友邦期間，停留美國夏威夷時間超過一天，為近年台灣總統過境美國停留時間最長的一次。

蔡總統29日中午首先出席僑宴，宴席前蔡總統與莫健分別上台致詞，餐後蔡總統還分別與每桌華僑合照留影。

僑宴結束後，蔡總統便馬不停蹄地前往美國東西中心（East West Center）參與智庫交流座談，座談會除了聚焦於兩岸及區域問題，也關注進展中的台灣經濟轉型進度與方向。

座談會開始前，蔡總統首先致詞表示感謝美國在台協會及國務院為這次南太之旅的轉機提供協助。

蔡總統接著表示相信川普訪問亞洲時，我們將持續見到美方對於區域和平及穩定的承諾，這也包括了和台灣維持穩健的關係。最後蔡總統祝福川普一行人的亞洲行圓滿成功。

此次交流座談，主持人為東西中心院長魏理庭（Richard Vuylsteke）及「戰略暨國際研究中心」太平洋論壇總裁柯羅夫（Ralph Cossa），而參與者涵蓋多位來自夏威夷學界、商界成員，以及美國退休官員。

隨後，蔡總統便前往美國於珍珠港事變後興建的亞利桑那號戰艦紀念館（the USS Arizona Memorial），由紀念館督導艾賈桂琳（Jacqueline Ashwell）以及首席解說員馬丹尼爾（Daniel Martinez）負責帶領解說，過程約莫20分鐘，期間蔡總統專注聆聽。

據了解，美國總統川普也將於11月3日參訪該紀念館。

府方表示，蔡總統參訪紀念館除憑弔歷史，省思和平得來不易，也向戰爭期間陣亡的將士致上最高敬意。

美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館座落於夏威夷珍珠港內，該戰鑑於珍珠港事變中被日軍擊沉，此舉導致美國加入第二次世界大戰。紀念館建於戰艦殘骸正上方，卻未直接接觸殘骸，透過空拍照片仍可依稀看見沉船之輪廓。

美國夏威夷亞利桑那號戰艦紀念館。（鄧佩儒／台灣英文新聞）

美國在台協會主席莫健於僑宴上致詞（鄧佩儒／台灣英文新聞）

總統蔡英文過境美國夏威夷期間，參訪亞利桑那號戰艦紀念館。（鄧佩儒／台灣英文新聞）