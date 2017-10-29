台灣首度獲選為東中歐最大影展主題國

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）經由駐捷克代表處與伊拉瓦國際紀錄片影展（Jihlava IDFF）長達一年的聯繫，台灣首次成為東中歐規模最大也最重要影展的主題國（Transparent Landscape: Taiwan），於10月24日至29日以25部紀錄片的豐沛創作能量，讓世界窺見台灣複雜的政治進程及民情變遷。



駐捷克汪忠一大使在約百名影展專業人員出席的台灣之夜指出，此次放映的紀錄片時間跨度近80年，不但回顧台灣紀錄片的演變，也展現創作者在美學的開拓及對社會的關懷，更是台灣首次經由大規模放映紀錄片，透過影展面向全球電影界。



台灣主題國影片包含現存最早的台灣紀錄片1930年代鄧南光的8mm影片，60年代陳耀圻、白景瑞、莊靈，80年代綠色小組、90年代鍾孟宏、吳米森、黃庭輔、林泰州、吳俊輝、賴豐奇、吳秀菁，21世紀陳界仁、袁廣鳴、張乾琦及新生代鄒猷新、莊凱婷的作品。



捷克主流媒體經濟日報評述，台灣許多獨立紀錄片充滿情懷，呈現跟西方電影製作不同的空間和時間觀念，有些作品的風格則與1989年前共產政權下捷克導演的影片接近，可視為獨特的地下紀錄片，透過影像實踐對社會和政治議題不同的觀點。



伊拉瓦是捷克維索西納(Vysocina)省會，省長巴荷(Jiri Behounek)向汪忠一大使表示，期望伊拉瓦能在台灣辦理影展，加強台捷雙向交流。



伊拉瓦國際紀錄片影展於1997年創立，今年邁入第21屆，重視論述與實驗，鼓勵前衛、原創、邊緣的作品，每年吸引超過4萬名全球的紀錄片專業人士及觀眾出席。