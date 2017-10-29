臺貝舉辦首次移民事務會議 拓展多邊交流合作

(台灣英文新聞／政治組​ 綜合報導) 基於臺灣與貝里斯共和國長久的邦誼，內政部移民署楊家駿署長與貝里斯移民暨難民部威蓮絲部長（Hon. Beverly Williams）日前在臺北舉辦第1次「移民事務會議」，討論我國協助貝國移民官員教育訓練、提升該國防制人口販運評比等級、建立國境線上24小時緊急聯繫窗口、互邀參加國際會議，以及貝國分享其難民處理及制定難民法經驗等雙方關注之移民議題，會後並在貝里斯駐我國特命全權大使賀黛安（H.E.Diane C.Haylock）見證下，由楊署長與威蓮絲部長共同簽署議事錄。

我國於103年8月15日與貝里斯簽署「勞工、地方政府、鄉村發展、國家急難管理及移民與國籍部間有關移民事務及防制人口販運合作瞭解備忘錄」，藉由威蓮絲部長此次應外交部邀請來臺，舉辦首次移民事務會議，建立兩國移民事務合作、犯罪資訊分享及移民官員互訪之交流機制。

我國已連續8年獲美國國務院人口販運問題報告防制績效評鑑為第1級國家，未來我國很樂意將相關作法與經驗提供給貝里斯參考。本次移民事務會議之舉辦，使得雙方有機會於會議中討論如何提升移民官員執法技能，並藉由情資交換強化國境安全，進而落實臺貝雙邊合作關係。

在全球化的引領下，移民事務與人口販運活動均跨越國境，任何國家都無法單方面有效防堵人口販運，必須建構國際性、區域性的合作機制才能竟其功。移民署與貝里斯移民部暨難民部共創新頁，為兩國移民執法交流建立密切合作基礎，雙方未來將持續推動移民事務經驗與政策交流，並加強防制人口販運、非法移民等跨境犯罪之合作。