爆冷逆轉賽局 大威與丹麥甜心Wozniacki冠軍戰爭奪球后寶座

（台灣英文新聞／ 粱瑜倩綜合外電報導）2017年WTA年終賽4強戰，丹麥甜心卡洛琳·瓦芝妮雅琪(Caroline Wozniacki)直落二擊敗來自捷克的普莉絲可娃(Karolina Pliskova)。而來自美國的大威(Venus Williams)3盤逆轉新加坡年終賽最後一張門票的卡羅琳賈西婭(Caroline Garcia)。瓦芝妮雅琪與大威2人將爭奪最後的冠軍寶座。



大威在首盤6（3）比7輸掉後急起直追，以6比2、6比3氣走賈西婭，拿下冠軍賽門票。

這是瓦芝妮雅琪第2次打進WTA年終賽決賽，而大威是第3次打進WTA年終賽決賽。大威曾在2008年奪冠，但2009年輸給妹妹小威(Serena Williams)。



大威表示：「妳很難在年終尾聲還能發揮最佳狀態，因為之前妳已征戰整個球季，冠軍賽將對上這場比賽中狀態最好的球員，也是另1位叫Caroline的人，這有似曾相似的感覺。全世界最好的8位球員參賽都在這裡，沒有一場是我是打得很輕鬆的。現在能夠處於優勢，我感覺真的是很棒。」

丹麥甜心瓦芝妮雅琪則說道：「無論決賽遇上誰，這勢必都會是場激烈的比賽。要贏也是極為艱難，不過我還是很高興能在有機會打進年終賽決賽。」

他們兩人在冠軍賽前曾交手7次，而都是由大威拿下勝利。