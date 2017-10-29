美性侵幼童逃犯任職安親班 負責人：已解聘

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）《蘋果》報導，近日有讀者爆料，指稱有台灣和美國雙重國籍的37歲男子Wesley Lu曾在美國犯下性侵未成年案，近年竟返台並曾在北市安親班任教。

台北市教育局昨(28)日晚間發布新聞稿指出，關於媒體報導轄內補習班疑聘用境外性侵犯案件，已在25日獲報、查證，於26日依法通報教育部短期補習班不適任人員專區，並要求業者予以解僱。



「蘋果日報」報導，有台灣、美國雙重國籍的一名男子曾在美國犯下性侵幼童案，但潛逃出境回台，遭美懸賞新台幣4500萬元通緝，近年返台在北市安親班任教。

刑事局今(29)天表示，有關台美雙重國籍盧姓男子曾在美涉及性侵及持有兒童色情影像，近年返台到補習班任教一事，因涉案人屬雙重國籍，原則上視為本國籍民眾處理，後續由司法機關偵處。



教育局終身教育科人員表示，教育局已在25日獲報，並聯繫補習班進行查證，26日函請補習班確認教師資料後，依「補習及進修法第9條第6項」要求予以解僱，並同步通報教育部短期補習班不適任人員，以防至其他補習班任教。



教育局表示，若補習班有違規情事，將可開罰負責人5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並限期改善，未改善者按次處罰，必要時將勒令停止招生或廢止立案。