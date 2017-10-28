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感受花海藝術浪漫氛圍 「桃園花彩節」10/28開跑

除了賞花海，展區也有由桃園在地藝術家與在地社區或學校結合創作的多項裝置藝術品

By 生活組／綜合報導,台灣英文新聞－編輯
2017/10/28 18:01

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一年一度的「桃園花彩節」自10月28日起至11月26日分別在楊梅、中壢、蘆竹、大溪四大主場區，以及圓光寺、龍潭、平鎮三區副場區陸續登場，今年受到乾旱影響，部分植物為因應逆境的生理反應，為完成世代交替、傳承接代的使命提早開花，導致活動都還沒開始，各場區已有向日葵、波斯菊等景觀綠肥悄悄盛開，吸引各方民眾迫不及待搶先進場拍照並在社群網頁分享即時花況。

桃園市花彩節除了能夠賞花海，充滿藝術感的裝置藝術更是此次花彩節不可錯過的一部分，由桃園在地藝術家與在地社區或學校結合創作的多項裝置藝術品，也依照展區開展時間陸續進駐佈場。

28日楊梅花區率先登場，花田所種植大面積的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、紅黃菊白的百日草等陸續綻放中，將打造夢幻的漸層花海，所邀請知名藝術家也進駐展開裝置藝術造景，以增添花田間的藝術與豐富度。

國內知名藝術家羅傑及陳琦蓁兩位藝術家聯手，以當地的特色花卉文心蘭作為概念發想的藝術品「婆娑世界」，作品高達6米，由3座象徵文心蘭的裝置組成，以文心蘭的英文名Dancing Doll(跳舞娃娃)為創作背景，展現跳舞的文心蘭並傳達植物在對新生命的期待及熱情，這座花田裡亮黃色的文心蘭作品，絢麗亮眼，讓楊梅展區更有看頭。

http://www.rs-event.com.tw/2017FCF/index.html  桃園第三屆花彩節
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