感受花海藝術浪漫氛圍 「桃園花彩節」10/28開跑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一年一度的「桃園花彩節」自10月28日起至11月26日分別在楊梅、中壢、蘆竹、大溪四大主場區，以及圓光寺、龍潭、平鎮三區副場區陸續登場，今年受到乾旱影響，部分植物為因應逆境的生理反應，為完成世代交替、傳承接代的使命提早開花，導致活動都還沒開始，各場區已有向日葵、波斯菊等景觀綠肥悄悄盛開，吸引各方民眾迫不及待搶先進場拍照並在社群網頁分享即時花況。

桃園市花彩節除了能夠賞花海，充滿藝術感的裝置藝術更是此次花彩節不可錯過的一部分，由桃園在地藝術家與在地社區或學校結合創作的多項裝置藝術品，也依照展區開展時間陸續進駐佈場。

28日楊梅花區率先登場，花田所種植大面積的大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、紅黃菊白的百日草等陸續綻放中，將打造夢幻的漸層花海，所邀請知名藝術家也進駐展開裝置藝術造景，以增添花田間的藝術與豐富度。

國內知名藝術家羅傑及陳琦蓁兩位藝術家聯手，以當地的特色花卉文心蘭作為概念發想的藝術品「婆娑世界」，作品高達6米，由3座象徵文心蘭的裝置組成，以文心蘭的英文名Dancing Doll(跳舞娃娃)為創作背景，展現跳舞的文心蘭並傳達植物在對新生命的期待及熱情，這座花田裡亮黃色的文心蘭作品，絢麗亮眼，讓楊梅展區更有看頭。

http://www.rs-event.com.tw/2017FCF/index.html 桃園第三屆花彩節