加泰隆尼亞獨立 各國反應一次看

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導)加泰隆尼亞在當地時間27日下午1點鐘宣告獨立,加泰隆尼亞國會以70票對10票的壓倒性優勢,宣布脫離西班牙獨立,建立「加泰隆尼亞共和國」,但在加泰隆尼亞問題上,美加以及英、法、德等歐盟國家領袖們紛紛表態,一致表示力挺西班牙,不支持加泰羅隆尼亞獨立。

西班牙總理拉荷義(Mariano Rajoy)週五宣布解散加泰隆尼亞自治區議會,並在西國參議院表決通過的授權下,宣布12月21日舉辦區域選舉。

西班牙自治區加泰隆尼亞原定於10月1日舉行獨立公投,西班牙中央政府對此舉判定為「公投違憲」沒收公投選票、逮捕14位參與公投籌備的自治政府官員、部署警力,但中央政府強硬的措施並無法阻止加泰隆尼亞獨立的決心,反而在中央政府即將收回自治權前夕,單方宣告獨立建國。

加泰隆尼亞宣布獨立事件堪稱西班牙民主化40多年來最嚴重的危機,對於西班牙國內目前的政治不確定性,美加與歐洲各國隨即表態支持馬德里中央政府,由其是歐盟各國領袖皆紛紛表態,加泰隆尼亞的獨立將對歐盟國家的團結造成重挫。

半島電視台整理出歐盟各國以及國際間對於此次加泰隆尼亞獨立的反應:

歐盟

歐洲聯盟理事會主席圖斯克(Donald Tusk)發出聲明,表示歐盟交涉的對象仍是馬德里的西班牙政府,加泰隆尼亞所宣告的獨立對歐盟政策不會帶來任何改變,「西班牙仍是我們唯一的對話對象。」

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 2017年10月27日

德國

身為歐洲最強經濟體的德國也發出支持西班牙中央政府的宣告,並表示不會承認加泰隆尼亞單方所宣告的獨立。

德國總理梅克爾的發言人塞柏特(Steffen Seibert)於推特表示,德國不會承認這個獨立宣告,「西班牙的主權和領土完整永不可被破壞,我們希望有關雙方將利用所有可能的機會對話,降低緊張程度並避免衝突。」

#Katalonien: Die Bundesregierung erkennt die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlaments nicht an. pic.twitter.com/dsC1fl7ub8 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 2017年10月27日

美國

美國國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)表示,將支持西班牙馬德里中央政府對於國家團結的努力,加泰羅尼亞是西班牙不可分割的一部份,支持西班牙維持國家團結。

#Spain is important @NATO ally, #Catalonia is integral part of #Spain. We support constitutional measures to keep #Spain strong & united. pic.twitter.com/dGd2sQ3EHs — Heather Nauert (@statedeptspox) 2017年10月27日

英國

英國首相梅伊(Theresa May)發言人今天在聲明中指出,英國「不願也不會」承認加泰隆尼亞自治區單方面宣告之獨立,尤其該獨立公投被西班牙中央政府判定為「公投違憲」。

.@scotgov on #Catalonia independence declaration: “We respect position...people of Catalonia must have ability to determine own future.” https://t.co/H1pbHcixs8 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 2017年10月27日

但致力於蘇格蘭獨立運動的蘇格蘭民族黨主席,同時為蘇格蘭政府的首長尼古拉·史特金(Nicola Sturgeon)則是批評西班牙馬德里政府拒絕對話,並指出西班牙中央政府直接接管加泰隆尼亞一舉「不是解決問題的方法」

法國

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示,「完全支持」西班牙首相拉荷義對加泰隆尼亞強制執行法律。

總統馬克宏在採訪時補充:「西班牙有著明確及在憲法背書的法律規則。拉荷義將確保法律規則受到尊重,而我將會全力支持。」



法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)表明,法國「不承認(加泰隆尼亞)獨立宣告」。

比利時

比利時首相查爾斯·米歇爾(Charles Michel)也在推特中呼籲,盼雙方進行「對話」,並對此次維機找出和平的解決方式。

加拿大

加拿大總理杜魯多表示,加拿大僅承認「統一的西班牙」,否認加泰隆尼亞自治政府單方面宣告獨立,並敦促馬德里與加泰隆尼亞進行和平且非武裝的對話。