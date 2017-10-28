副總統陳建仁返旗山關切蕉農轉型　 義美老總高志明收購香蕉成媒體焦點

（台灣英文新聞／郭紫寧 高雄採訪報導）今年全國香蕉產量過多，造成市場平均批發價一度下跌至每公斤9.7元，在中央與地方政府聯手搶救蕉農之下，帶動全國蕉價回穩。



陳建仁副總統與農委會副主委陳吉仲等人，今（28 ） 日特別到旗山香蕉產地，關心近期蕉價浮動問題。旗山同時也是陳副總統的故鄉， 他相當關切蕉農轉型情況。對高雄市府當局不遺餘力栽培開發香蕉產品多元應用的「型農」，也相當感佩。

陳建仁副總統與旗山蕉農合影。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)

高雄市政府農業局蔡局長表示，在市府農業局與中央聯手積極協助下，多元行銷香蕉已達548公噸，近期蕉價也逐漸回穩。

義美食品高志明總經理，今也隨副總統來到旗山。由於日前他為響應政府幫助台灣農業，在臉書po文，宣布要購買60公噸香蕉，製造具有更高附加價值的產品，使他成為現場媒體記者採訪焦點之一。

記者們頻頻追問高志明打算用哪種價格收購香蕉，以及目前收購的情況。高志明表示，他之所以喊出收購60公噸的香蕉，是因為香蕉價格過低，因此他希望透過加工幫忙蕉農。

義美總經理高志明（左）被記者包圍。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)

但由於現在蕉價回穩，產銷班蘇班長告知他下個月可能就沒貨了，恐怕無法收購到那麼多的數量。高志明特別指出，義美不會食言，若香蕉無法收購到60公噸的目標，義美將在必要時收購其他農產品或作物。

高志明強調，鮮果價錢好的時候，錢就讓蕉農去賺，有虧損的時候，才需要義美出手。他也舉例說，下一季作物是蘿蔔，經常被丟棄不用的蘿蔔葉，在義美看來其實是可用之材，全台灣也只有義美能處理。

高志明說，接下來如果蘿蔔農或其他農產品需要幫助，義美食品研究室的技術，都可以幫得上忙。

圖為現場展示的香蕉多元產品。(台灣英文新聞 郭紫寧攝)

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