加泰隆尼亞宣布獨立　不獲國際承認

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）加泰隆尼亞在當地時間27日下午1點鐘宣告獨立後，西班牙參議院隨即表決通過，授權總理拉荷義政府直接接管加泰隆尼亞自治區，相關措施將包括開除自治區主席普伊格蒙特以及解散自治區政府等。

就在西班牙國會授權政府收回自治權前夕，加泰隆尼亞議會周五（27日）以70票對10票的壓倒性優勢，宣布脫離西班牙獨立，建立一個脫離西班牙的「加泰隆尼亞共和國」。

西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）今天指出，他已解散加泰隆尼亞自治區議會，並在西國參議院表決通過遏止分離主義者動作的授權下，宣布12月21日舉辦區域選舉。



拉荷義表示，他也已正式開除加泰隆尼亞分離主義領袖普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和所屬首長官員職務，以作為加泰隆尼亞議會稍早表決宣告獨立後，「恢復正常化」的部分措施。

在加泰隆尼亞問題上，英、法、德等歐盟國家領袖先前也紛紛表態不挺加泰羅隆尼亞獨立。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表態力挺西國政府，同時呼籲西國勿使用武力。



歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）也表示不希望加泰隆尼亞獨立，因為這會鼓勵其他地區仿傚，讓歐盟無法控制。



英國首相梅伊（Theresa May）發言人今天在聲明中指出，英國「不願也不會」承認加泰隆尼亞自治區議會單方面宣告獨立。



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，「完全支持」拉荷義對加泰隆尼亞強制執行法律。



法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表明，法國「不承認（加泰隆尼亞）獨立宣告」。



加拿大也否認加泰隆尼亞自治政府單方面宣告獨立，並敦促馬德里與加泰隆尼亞進行對話。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）27日發表聲明表示，「加泰隆尼亞是西班牙不可分割的一部分」，美國支持維持西班牙的強大與統一。