蔡英文南太行 再籲政黨共同對外團結合作

（台灣英文新聞／鄧佩儒 報導）總統蔡英文週六（28）上午啟程參訪南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，旨在深化雙邊關係，而儘管中國在週五發表聲明抗議，蔡總統此行預計過境美國夏威夷及關島。

蔡英文在登機前演說時表示，「永續南島，攜手共好」是這次出訪的精神。「永續南島」，是指要和南方島國上的朋友，共同為全球的永續發展貢獻心力。台灣正在努力推動聯合國SDGs「永續發展目標」，也發表了第一份的「國家自願檢視報告」。非常希望能夠和友邦分享相關的發展經驗。

蔡接著指「攜手共好」，則是要持續落實「踏實外交，互惠互助」的價值，將對外的援助、合作和投資，作為外交及經貿戰略的一環，讓台灣對國際社會做出更大的貢獻。

蔡英文指出，這次出訪有二項目標：第一， 要向世界證明，台灣有能力，也有意願，為國際社會做出更多貢獻；第二，要代表全體台灣人民，到外交的最前線，和使館官員、技術團、醫療團的成員，以及當地的僑民、台商致謝。

蔡英文強調，外交工作成果要長時間累積，這些經營必須持續，不能分黨派，也不應該分顏色。

蔡總統及訪團將在10月28日過境美國夏威夷，並於回程11月3日停留關島。總統府於週六證實美國在台協會主席莫健（James Moriarty）將前往夏威夷檀香山機場接機。目前為止，府方並未透露蔡總統是否於過境美國期間安排與其他美方官員會面。

而由於三邦交國與台灣原住民族同屬南島語族，府方也指出此行希望加強南島語族間的交流與連結。

中國外交部發言人耿爽表示，中方已向美方提出「嚴正的交涉」。

針對蔡總統訪參訪南太平洋友邦計畫過境美國，耿爽說中國「希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報的原則，不允許其過境，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係大局和台海的和平穩定。」

此南太行為蔡總統自2016年上任後，第三次的海外參訪，隨團出訪人員還包括外交部長李大維、總統府秘書長吳釗燮，以及原住民族委員會主任委員夷將·拔路兒（Icyang‧Parod）等人隨團陪同。

夷將·拔路兒稍早也指出希望在加強與友邦情感的同時，也能促進彼此南島語族的文化交流。

蔡總統此行共八天，預計於11月4日返抵國門。

外交部發言人李憲章說，美方同意蔡總統出訪太平洋友邦前後過境美國夏威夷及關島，並將循「安全、便利、舒適、尊嚴」原則處理過境安排，外交部表示感謝。

李憲章說，台美關係一向堅實穩固，外交部預期這次過境能如同以往一樣平順，「也希望這次出訪讓台灣參與各項國際事務及活動之空間與權利能受到更多尊重」。

出發前夕，蔡總統也在臉書表示「希望能透過實際的交流和對話，深化彼此的合作關係，共同為區域的繁榮和永續發展來努力。」