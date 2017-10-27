德難民營保全遭揭 集體誘少男女賣淫賺仲介費

（台灣英文聞新聞／施家恩綜合外電報導）過去幾年，中東敍利亞、北非等國因內戰問題促使大批難民前往歐洲，有些人幸運取得合法難民身份並獲得當地人民幫助找到得以溫飽的工作，但也有當地人誘騙年輕的難民從事賣淫工作，大賺黑心佣金。

德國媒體引述社工及熟知內情人士消息報導，柏林一些難民收留中心，裏面有多位保全專門物色外型出色的難民，多以男性為主，年紀在16歲至20歲上下，說服他們賣淫，收取仲介費用，而對象年紀愈小，仲介費愈高。

一名保全告知臥底記者，他每回仲介平均可拿到20歐元，約台幣700元。

被引誘賣淫的對象，多是生活陷入困難絕境，只好咬著牙接下性交易邀約。USA TODAY報導，一名阿富汗籍20歲男子，在德國申請庇護失敗，只能待在臨時收留中心，有回一名收留中心保全前來，問他「要不要賺錢」，這名保全給他30歐元，代價是和一名女子發生性行為，即使覺得很羞恥，但為了錢，他還是接受這場交易。

一名收容所社工告訴德國媒體ZDF，她親眼見過幾名保全找年輕難民攀談給錢，事後詢問證實是在談性交易。

收容所獲報後，已對社工進行教育訓練，防堵事件再度發生。

聯合國9月甫發布的一份報告指出，逾75%赴歐尋求庇護的年輕難民，面臨勞動、性、或其它方面的剝削。近年在德國，年輕難民轉向賣淫的比例大幅升高。而柏林的蒂爾公園（Tiergarten Park）是當地人物色少男少女難民買春的熱門地點。

在德國，性交易是合法的，非自願性交易則被視為犯罪。