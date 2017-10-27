萬聖節該不該讓孩子打扮成莫娜？  父母無解的種族議題

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）去(2016)年迪士尼推出電影《海洋奇緣》(Moana)，描述一位南太平洋島嶼酋長的公主莫娜(Moana)勇敢、智慧的冒險故事，該片上映後即獲好評，全球營收逾6億美元。

這讓莫娜成為許多小女孩心中的偶像，而在萬聖節即將來臨之際，也開始有許多女孩準備打扮成莫娜的裝扮度過盛宴。

迪士尼動畫《海洋奇緣》的女主角莫娜(Moana)是個勇敢冒險的波里尼西亞公主。(圖片來源：Flickr)

然而今(2017)年9月一位白人母親Sachi Feris在網路上流傳的文章「撫養有種族意識的小孩」卻引來熱議。她在文章中分享自己與女兒爭論是否該打扮成莫娜的樣子參加萬聖節，無論哪種決定都充滿了焦慮。若讓女兒扮成《冰雪奇緣》的女主角艾莎(Elsa)，就強化了白人種族的優越與美麗；若讓女兒扮演莫娜，似乎又會讓孩子在無意間對這文化產生誤解。

這篇文章引發軒然大波。時尚雜誌《Redbook》編輯以「也許不該讓你的孩子打扮成莫娜」一文回擊，表示此舉可能強化早有問題的權力結構，父母該教導孩子別對種族議題漠不關心。另一份雜誌《National Review》則大加嘲諷這種論點。一些較保守的報章雜誌更利用Faris的文章燃起自由主義派火花。

美媒Quartz的作者Preeti Varathan無奈表示，現今萬聖節已經變成敏感議題與言論自由的觸發點，有些學校甚至將「萬聖節」的字眼拿掉，改以「黑與橘大遊行」代替，擔心孩子會因為萬聖節裝扮而不小心侵犯某些族裔。

到底父母該怎麼做？《Redbook》的編輯們給了一個大致方向，希望父母能堅守自己的族群標準，「莫娜身為波里尼西亞族群的後代，對小女孩們來說是很特別的角色，有別於傳統的迪士尼白人公主如貝拉、白雪公主、仙杜瑞拉等。」

若阻止小孩打扮得像莫娜，其實更無助於對文化和種族的接受與了解；相反的，這是個很好的機會能向孩子介紹文化差異和敏感性，讓他們學習回應並尊重其他文化，如此一來就不需擔心小孩日後會拿黑皮膚或種族刻板印象的例子來開玩笑。

作者以自身經驗為例。身為南印度裔的他，當迪士尼動畫《阿拉丁神燈》於1992年搬上大螢幕時，女主角茉莉是個棕皮膚的中東女孩，儘管當時迪士尼詮釋阿拉伯文化的方式惹議，但看見一個與他同樣棕色皮膚的公主，能令他充滿美麗的力量；看見身旁朋友都將茉莉當作偶像、而非《美女與野獸》裡的貝拉，讓他對自己更有自信。

長期研究「兒童英雄概念」的專家Brad Meltzer表示，「英雄真的是一面神奇的鏡子，你的偶像不只反映了你的人格，更顯露了你這個人的特質。」這使那些將莫娜、一個來自不同種族與文化的公主，當成偶像的孩子，更顯得與眾不同。