精彩印度古典樂舞 29日「故宮亞洲藝術節」南院壓軸演出

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）故宮南院「亞洲藝術節—印度月」自9月30日開幕以來，週週精彩節目不斷，活動將在29日閉幕式「印度古典樂舞－迎向光明」盛大演出後劃下完美句點，喜歡印度文化的民眾敬請把握！

本週末「故宮亞洲藝術節－2017印度月」壓軸活動，28日(星期六)上午10時文化沙龍「從電影出發探訪印度」精彩對談，業餘影評人、立委國會辦公室主任陳鳳瑜從寶萊塢電影看印度社會，觀點深入而有趣；印度喀什米爾媳婦、背包客棧南亞版主簡如邠將分享達人旅遊經驗，精彩可期。

28日下午1時30分「亞洲電影院」放映電影「披薩的滋味」，講述一對在南印度貧民區小兄弟初見披薩驚為天人，掙錢買披薩過程，詼諧橋段穿插骯髒貧民區與明亮披薩店的對比差異及人際間的算計，呈現美善的真正價值；本場邀請英國艾克斯特大學電影學系博士、國立中正大學助理教授王萬睿導聆。

本週日29日下午2時30分閉幕演出，故宮南院與印度台北協會合作，以「光明排燈節 Light of Diwali」故事小品舞劇為主軸，安排婆羅多舞蹈、奧迪西舞蹈、卡薩克舞蹈、西塔琴及艾斯朗吉琴等印度古典樂舞盛大演出。西塔琴 (sitar)是北印度彈撥樂器，傳到中國演變成琵琶，除印度古典音樂外，在搖滾、現代等音樂都可以聽到，稱之為「世界樂器」不為過；當(29)日邀請若池敏弘(Toshihiro Wakaike)演奏孟加拉傳統樂器艾斯拉吉琴(Esraj)，琴弓與弦獨特的共鳴，神秘幽遠，如馬頭琴及電吉他合體的音色，底蘊豐富。

本週「邂逅南院-故宮下午茶」安排「谷方當代箏界」節目，提前至28日 六）下午3時演出。歡迎民眾把握最後一週「故宮亞洲藝術節」系列活動，到南院體驗印度文化的無限魅力。