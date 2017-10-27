美耐皿餐具抽查 中國製筷子驗出甲醛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市政府衛生局今（27）日公布市售美耐皿類食品容器具抽驗結果，檢出一件中國製造的筷子含有甲醛，共計5包已全數下架。

北市衛生局至本市量販店、餐具販售商店、五金百貨商店等處進行抽驗，共計抽驗30件美耐皿類食品容器具，包含美耐皿類材質之餐盤、碗、杯子、筷子、湯匙等，檢驗項目為材質試驗(重金屬鉛及鎘)、溶出試驗(高錳酸鉀消耗量、塑化劑6項、蒸發殘渣(4%醋酸)、甲醛、酚、三聚氰胺含量)。檢驗結果1件檢出甲醛8 ppm(標準：不得驗出)、高錳酸鉀消耗量21.4 ppm(標準：10 ppm以下)。經查證來源為新北市中和區的勝隆實業有限公司，已移請轄管衛生局進行查處。

北市衛生局表示，美耐皿餐具係以三聚氰胺與甲醛反應形成「三聚氰胺-甲醛樹脂」，常作為日常生活用品、餐具、盛裝器皿等；甲醛被應用於生產塑膠的原料，不可添加於食品中，惟部分食物具有天然甲醛含量，透過吸入、飲食或皮膚接觸等進入體內，暴露過多會造成劇痛、嘔吐、腹瀉等身體上之刺激，一旦被吸收，即透過身體迅速分解，經由尿液與呼吸道排出體外。

呼籲民眾，購買食品容器具或包裝時，應注意產品標示內容，選購標示完整之產品，並依標示說明正確使用，避免以美耐皿餐具盛裝過熱或酸性食品、不能微波加熱，且使用海綿擦洗替代菜瓜布，以免留下刮痕而造成細菌孳生、變色，若有刮痕、霧化、缺口、破裂即不應再使用，應即更換新品，並建議儘量以不鏽鋼或瓷製餐具取代美耐皿餐具。