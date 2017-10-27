同志大遊行28日登場　凱道周邊管制　調整81條公車路線

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2017台灣同志大遊行明（28）日登場。台北市警察局28日凌晨0時起，針對凱達格蘭大道周邊道路進行管制；公共運輸處規劃從28日下午2時30分起管制中華路以東等路段，預估調整81條公車路線。



中央社引述北市警局今（27）日新聞稿表示，執行「保障同志權益」集會遊行活動交通疏導及管制勤務，管制範圍為凱達格蘭大道，公園路（不含）至中山南路（不含）雙向道路，時間從28日0時起至深夜10時止。



保障同志權益遊行路線分為三路線，西路線從凱達格蘭大道雙向道路集合後出發右轉公園路，行經襄陽路、重慶南路、衡陽路、中華路、忠孝西路、公園路、青島西路、中山南路，最後在凱道雙向道路集合。



南路線從凱道雙向道路集合後出發直行信義路，行經金山南路、和平東路、羅斯福路、中山南路，最後在凱道集合後解散。



北路線在凱道集合後出發，左轉中山南路，行經青島東路、林森南路、忠孝東路、金山南路、仁愛路，最後在凱道集合後。



台北市公共運輸處表示，為配合遊行活動，從28日下午2時30分至下午4時30分管制中華路以東，愛國西路、羅斯福路及和平東路以北，金山南路以西，忠孝東（西）路以南範圍；凱道（公園路至中山南路）全天管制。



公運處說，預估調整81條公車路線，並取消停靠管制範圍內84處站位。

台灣同志諮詢熱線協會27日早上召開「東亞同志運動的下一步：台日韓同志運動工作者」聯合記者會，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（右）出席，並分享看法及意見。中央社

中央社報導指，加拿大、法國、荷蘭及歐盟等12個駐台代表處，今（27）日發表聯合新聞稿表示，將參加明天的同志遊行，盼台灣能持續做為推廣尊重與包容的領導者。



新聞稿指出，亞洲規模最大也是世界最大之一的台灣同志大遊行明天舉行，澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、西班牙、瑞典、英國及歐盟的駐台代表處，都將為了慶祝台灣的開放社會、尊重與多元，參加遊行。



新聞稿表示，「台灣今年再度展現是亞洲甚至世界的同志權益先驅者」。參加遊行的代表處都希望台灣能持續做為推廣尊重與包容而非歧視的領導者。

聯合新聞稿由上述各國在台辦事處、在台協會或經貿辦事處共同發布。

中央社報導，台灣的同志遊行規模與影響力與日俱增，已成為亞洲最重要的同志遊行之一，28日登場的第15屆台灣同志遊行，主題是「澀澀性平打開開，多元教慾跟上來」，預期將吸引超過11萬民眾參加，比去年8萬人可能多出3萬人。