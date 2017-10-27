日本棕髮女孩被迫染黑髮  控訴學校

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據日本當地媒體《每日新聞》報導，一位大阪的女高中生控告校方，向學校求償220萬日圓(約19,265美元)，理由是2015年學校要求她將天生一頭棕髮染成黑色。

美媒Quartz報導，這名18歲的女高中生表示，此舉除了已經使她心靈受創，染髮也損害她的髮質和頭皮。這場控訴今(27)天在大阪展開第一次辯論。

女學生指出，去(2016)年她因為髮色不夠黑而被禁止上學，隨後又被告知無法參加校外教學，而她的名字也被取消在學校註冊單上，因此她從去年底就沒再進入學校。

據報，校方曾對這名女學生的律師表示，「就連金髮的外國交換生也必須將頭髮染成黑色」。

大阪府教育局向當地媒體Asahi表示不予置評，只能靜候法庭裁判結果。

其實這不只是這間學校的特例，除了學生的服裝儀容，許多日本高校都制定嚴格的服裝規定，包括髮禁。舉例來說，日本福井縣一所高中就規定女學生不准戴髮圈或任何飾品；有些學校則禁止女學生夾睫毛。

《紐約時報》調查1990年代中期流行於日本的「茶色髮型」，在當時卻被某些學校視作叛逆的象徵，甚至私人或公家機關都會避開髮色非黑色的求職者。

有些人認為，這種對「非日本人」外表的刻板印象已經不僅是歧視，更脫離了日本人口的組成趨勢，日本的人口隨著外來移民第二代的誕生也漸趨多元，如巴西裔移民。

另外，根據當地報紙Mainichi，有些大阪府學校採用「髮色註冊系統」，使天生髮色較淡的學生不會平白受到牽連。而在東京，有些學校要求「出生髮色」的證明文件，儘管東京都教育局表示這類文件的提交是自願性。

Asahi報紙在今(2017)年稍早做了一份民調指出，全東京幾乎有60%學校要求那些髮色較淡的學生出示證明，例如兒時照片。此外，若天生為捲髮的學生也必須提交有關證明，否則也將被禁止就學。

但根據Asahi報導，日本知名教育評論家尾木直樹(Naoki Ogi)卻表示，「任何要求學生提交有關天生髮色的證明文件都是違反人權的行為，大人們應致力於創造一個與孩子平等、關心並尊重的環境。」