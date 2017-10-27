維多麗亞酒店　節慶外帶禮籃美味上桌

年底節慶一波波，從11月的感恩節一路到聖誕節、跨年，除了是親友團聚的溫馨節日外，更少不了美食相伴。為了讓民眾在家也能享用美味的節慶大餐。 la FESTA義大利餐廳自11月1日起，特別推出經典「白橡木煙燻火雞禮籃」，N°168 PRIME牛排館則推出「爐烤美國帶骨牛小排禮籃」，讓消費者在家就能增添餐會濃厚的歡樂氣氛，隨時隨地都能與家人朋友共度屬於自己的歡樂佳節！

la FESTA義大利餐廳 - 白橡木煙燻火雞禮籃 優惠價NT$3,500 (市價NT$4,800)

精緻豪華維多麗亞感恩禮籃 與家人同享欣喜與歡樂

由主廚嚴選重達12磅(約6公斤)肉質肥厚的美國火雞，可提供約8至10人食用，遵循傳統火雞製作方式，將整隻新鮮火雞以匈牙利紅椒粉、進口香料等調味醃製一晚入味，將新鮮香料、杏桃乾、數種堅果、炒過的洋蔥與培根、西芹、吐司丁及牛奶等攪拌後製成美味內餡，均勻填入火雞內，再與美國進口之白橡木一同入烤箱內以大火蒸烤，讓白橡木的淡淡香氣均勻煙燻至整隻火雞，餡料風味濃厚，更可將火雞肉片製成火雞肉三明治，或是將火雞肉撥成絲狀拌飯，再淋上些許雞油，一道充滿台灣風味的火雞肉飯即可美味上桌。邀您與親朋好友共享獨一無二的白橡木煙燻火雞，歡度佳節。

白橡木煙燻火雞禮籃 禮籃內含：

12磅 (6kg)白橡木煙燻火雞、手工水果麵包、馬鈴薯麵包、蜜地瓜、孢子甘藍、

洋芋泥、南瓜派、珍味肉汁醬、紅莓醬。

訂購資訊：

la FESTA義大利餐廳

地址：台北市中山區敬業四路168號

訂購專線：02-6602-5671

※ 每日數量有限，如需購買外帶禮籃，請於取貨三天前預訂。

N°168 PRIME牛排館 - 爐烤美國帶骨牛小排禮籃 優惠價NT$3,500（市價NT$4,800）

敬獻傳統西式佳餚 與家人歡度團聚時刻

嚴選重達3公斤重的美國帶骨牛小排，可提供約6至8人食用，烹調方式採先滷後烤料理手法，主廚將帶骨牛小排浸至以紅酒、蔬菜及各式香料調配而成的特調醬汁醃滷2小時，再送進澳洲引進的Beech Oven夢幻烤爐烹烤，先滷後烤的帶骨牛小排，外香酥內甜軟，肉汁豐沛，再佐以主廚自製法式芥末籽醬、紅酒醬，層次豐富多變，經典美味老少咸宜，為您的歡樂佳節增添不一樣熱鬧氛圍！

爐烤美國帶骨牛小排禮籃 禮籃內含：

3kg帶骨牛小排、手工水果麵包、馬鈴薯麵包、蜜地瓜、孢子甘藍、

香料炒野菇、Valrhona巧克力布朗尼、法式芥末籽醬、紅酒醬。