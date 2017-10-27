人造衛星的種類及功能

「當我越仔細研究宇宙的形態、結構之後，我深深感受到宇宙似乎知道我們要來了」……Freeman Dyson (數學家，物理學家，1923)

我們都知道衛星(Satellite)會被火箭帶至太空的不同高度，執行各種應用。而衛星有哪幾種功能？大小呢？首先我們再次認識各軌道高度，參考圖1。其次，要了解人造衛星與月亮的距離是非常遠的，不應該因為都在太空而誤以為距離差不多，可參考圖2及圖3，圖3是1968年阿波羅太空船(Apollo 8) 任務美國太空人詹姆斯·洛威爾(James Lovell) 第一次從月球看地球，也是人類第一次用肉眼看到「地球真的是圓的」。

以下再次描述衛星繞行地球的軌道分類：

1.高地球軌道(HEO)：運行於大於35,786公里高空。

2.地球同步軌道(GEO)：運行於地球靜止軌道，約35,786公里高空。

3.中軌道(MEO)：運行於中地球軌道，2,000~30,000公里高空。

4.低軌道(LEO)：運行於低地球軌道，300~1,500公里高空。

圖1：地球外的衛星軌道高度分層

圖2：月球離地球的衛星軌道非常遠

圖3 太空人James Lovell在月球上看到的地球

暸解衛星與地球的相對位置後，可將衛星以重量及功能作為區分來討論，首先，衛星可依重量區分為：

1.大型衛星：大於1,000kg（1噸）。

2.中型衛星：界於500到1,000kg（半噸）。

3.小型衛星：不到500kg的都叫小型衛星，其中可細分。

A.迷你型衛星：500到100kg。

B.微衛星：小於100kg。

C.奈米衛星：10kg或更低。

D.方塊衛星：按國際標準約1.3kg。

E.米粒衛星：僅以公克為單位。

其次，我們可將衛星以功能應用作為分類，見圖4，可從圖4看出軍用與民用及科學衛星彼此之間複雜的關係。並可從圖5了解到各類衛星數量上的比例。

圖4：衛星的應用領域

圖5：各種衛星的比例

衛星各類應用及功能實例：

1.天文衛星(Astronomical satellites)

●功能：觀測遙遠的行星，星系和其他外太空物體的衛星。

●運行軌道：LEO。

圖6：哈伯望遠鏡

2.生物衛星 (Biosatellites are satellites)(科學衛星)

●功能：科學實驗的衛星。

●運行軌道：LEO、GEO。

圖7：生物衛星(LEO)

3.通訊衛星(Communications satellites)

●功能：用於通訊的衛星。

●運行軌道：LEO、GEO。

圖8：通訊衛星

4.地球觀測衛星(Earth observation satellites)(遙測衛星)

●功能：用於非軍事用途的衛星，如環境監測，氣象學，地圖製作等。此衛星有兩種一個是光學衛星、一個SAR衛星，SAR衛星彌補光學衛星被雲擋住時的影像。(SAR：Synthetic-aperture radar合成孔徑雷達)

●運行軌道：LEO。

圖9：遙測衛星

註：臺灣太空中心發射的福衛2號(已除役) 與2017年發射的福衛5號(補救中)，都屬LEO的遙測衛星

5.導航衛星(Navigational satellites)

●功能：導航用的衛星，每一次的定位都要四~六台的衛星訊號才能定位。

●運行軌道：MEO。

圖10：GPS

6.殺手衛星(Killer Satellites)

●功能：摧毀敵方衛星。

●運行軌道：LEO。

圖11：殺手衛星

7.軍事偵察衛星(Reconnaissance satellites )(遙測衛星前身)

●功能：用於軍事或情報應用的地球觀測衛星或通訊衛星。

●運行軌道：LEO、GEO。

圖12：軍事偵察衛星

8.氣象衛星(Weather satellites)

●功能：主要用於監測地球的天氣和氣候。

●運行軌道：LEO、GEO。

圖13：氣象衛星

註：臺灣太空中心發射的福衛3號(已近全部除役) 與2018年預定發射的福衛7號都屬LEO的氣象衛星

9.CubeSat(方塊衛星)(未來展望)

●功能：以微小衛星的群集，達到單一衛星的功能，甚至超越單一衛星的功能。爾後此重要議題將再次深論。

●運行軌道：LEO。

圖14：小衛星的群集

下例視覺化圖形說明各軌道衛星分佈情形，可看出LEO及GEO都相當擁擠，MEO較空曠，我們也特別指出福衛2號及3號的位置，觀察各衛星在各高度的分布圖，及台灣的衛星高度，見圖15、16。



圖15 LEO衛星分布

註：Formosat-2是福衛2號(遙測衛星)、COSMIC-E是福衛3號(氣象衛星)。

圖16 MEO、GEO、HEO衛星分布

註：ST-2是中新2號，新加坡與台灣合資的通訊衛星。

結論：

從1957年的史普尼克(Sputnik)

迄今60年，太空中已佈滿2,000至2,500顆人造衛星，而衛星的應用也快速延伸到一般的商業、科學用途。如：手機的定位功能，電視廣播，氣象預報等等。世界從太空競賽開始，衛星的應用大幅展開，21世紀更將是微小衛星群集與Internet結合的時代。臺灣的太空發展是科技、經濟發展的前鋒，也是臺灣目前經濟轉型的重要推手。政府應該明瞭，太空科技不僅只是科技，它更是產業轉型的關鍵。