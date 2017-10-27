台南大億麗緻酒店 感恩聖誕火雞禮袋 最溫暖的豐盛饗宴

充滿濃厚感恩氛圍的季節，台南大億麗緻酒店即日起至12月31日精心推出「感恩聖誕火雞禮袋」，讓您不需大費周章準備，也能輕鬆享受異國傳統料理：大廚精選特色主餐包含「果香烤火雞」乙隻、「法國杏桃氣泡酒」乙瓶、「蔓越莓醬汁」乙罐、「古早風味蜜地瓜」乙份、「義大利肉醬麵」乙份、「天然酵母法國麵包」乙條、「6吋鄉村南瓜派」乙個，無論是與家人團聚，或是與親朋好友彼此開心分享，都為您的佳節注入一股暖意。

「果香烤火雞」以繁複費時的料理過程，先融合各式西式香料如匈牙利紅椒粉、自製天然蔬菜鹽、迷迭香、柳橙汁、蘋果泥…等醃漬火雞入味，再填入以高湯小火煨至半熟後，拌炒綜合時蔬、洋蔥、芹菜等豐富餡料填於雞腹內，經過3小時的細心低溫烘烤，火雞風味原始封存，金黃油亮光滑的飽滿色澤閃耀奪目，呈現出的肉質不僅香酥柔嫩、甘甜多汁，雞肉與煨飯更散發出淡淡的蔬果香，完美融合獨特風味。主廚特製「蔓越莓醬汁」則是以大量紅酒、新鮮蔓越莓汁、紅酒醬汁及雞骨肉汁…等小火慢燉，待醬汁濃縮成精華，搭配火雞肉或法國麵包都相當美味。

「感恩聖誕火雞禮袋」每組3,600元適合6~8人享用，訂購日期即日起至2017年12月31日止，提貨日自11月1日起，請於提貨日三天前預訂，若於風尚庭園咖啡廳內用，每份NT$3600+10%，另每人加價250元+10%，還可享湯品、沙拉、飲品及甜點。

訂購訂位專線：(06)213-5555分機6334點心坊(06)303-0017、台南新光三越西門店B2 大億麗緻專櫃(喝酒不開車 安全有保障)