加泰隆尼亞警方暴力執法  是歐洲國家首見嗎？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）本(10)月1日西班牙加泰隆尼亞自治區舉行獨立公投，自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)曾承諾要片面宣布獨立，這讓西班牙政府大為緊張，並在1日當天動員大批警力看管現場秩序，甚至粗暴對待、引發民眾不滿，也引起警力執法是否過當的爭議。

《BBC》報導，最為人詬病的爭議就是西班牙警方對投票者施以「在任何歐洲國家前所未見的程度之暴力行為」；在西班牙憲法法庭宣布這項公投違法後，警方更被當局授權阻止加泰隆尼亞地區進一步的獨立行動，阻止人們前往投票、沒收投票箱和投票站。

而在接受《BBC》採訪時，西班牙外交部長Alfonso Dastis更直指網路上流傳的警察暴力執法照片是「假新聞」。那麼到底什麼才是真相？

絕大多數媒體所刊登的照片都是真實的，但的確有些警方執法過當的照片並非發生在此次公投。如一張加泰隆尼亞投票民眾當街被警方以警棍毆打的照片在網路上流傳，但事後發現這張照片早在2011年就已被拍攝上傳，當時警方在巴塞隆納大街對抗反緊縮政策的民眾。

還有許多類似的假照片被一個專門查證網路消息的推特帳號「極惡騙局」(Damned Hoax，西語為Maldito Bulo)公開，例如一張2013年消防員抗議的照片就被挪做1日消防員與警方的抗議畫面。

但就算有假照片流竄，也不代表所有新聞都是捏造。事實查證網站曾與目擊警方推擠群眾、拉扯頭髮或推下樓梯的記者求證，有些攝影記者更看過警方向群眾投擲橡膠子彈。西班牙政府事後承認執行部分暴力行為，也已對此道歉。

然而，西班牙警方暴力執法的情事是歐盟國家首見最嚴重的嗎？初期其實有些傷害報告指出的結果過於誇大，例如一位婦女上廣播節目指控警方蓄意扯斷她手指，但其實她手指只有發炎紅腫、並未斷裂。

本月20日加泰隆尼亞衛生部公布幾份修改過的數據，是投票日當天民眾因警方執法而尋求醫治的人數，這些數據來自多家醫院、診所和護理人員。數據指出，有991人在投票日當天就診、75人在投票日之後幾天陸續就診，總計1,066人因為警方執法而受傷。

但由於這份數據取自加泰隆尼亞衛生部，《BBC》無法得知是否1,066人全都是因投票日當天警方的行動而受傷，而這也是正反雙方持續爭論的焦點之一。不過加泰隆尼亞衛生部宣稱，受傷人數裡也有12位警員，這些民眾全都得到專業的醫療救援。稱這些數據獲得加泰隆尼亞與西班牙政府的支持。

儘管很難找到實例證明衝突事件確實導致民眾受傷，然而若要評估暴力行為的層級，嚴重程度是很重要的，而不只看受傷人數。

過去曾有許多案例指出，歐盟會員國警方曾公開使用相同或更嚴重的暴力行為加以執法。例如去(2016)年北愛爾蘭貝爾法斯特警方在暴力事件中使用防狼噴霧器，造成一名男子死亡；今(2017)年夏天德國漢堡警方用鎮暴水槍驅逐G20高峰會的抗議群眾，造成270人受傷、更有20人因此住院。

2012年雅典警方使用催淚瓦斯鎮壓反緊縮政策的群眾，造成數十人受傷；2015年葡萄牙警方在一座足球場外，當著孩子的面毆打一名男子；2002年義大利警方在鎮壓G8高峰會抗議人士時，造成200人受傷。而上述這些衝突都不是起因於投票。